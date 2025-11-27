大埔大火近60年最嚴重 死傷超1992年長沙灣、1996嘉利

近年涉及棚架或大廈維修火警 香港新聞組／整理

香港 大埔屋苑宏福苑 於26日發生五級火警，這次火警是自2008年旺角嘉禾大廈火災之後，17年來首宗五級大火，也是1997年主權移交以來第二宗；而大埔這場大火至今已造成至少44人死亡，追平1962年長沙灣元州街唐樓大火的44人，並已超越1996年嘉利大廈五級火的41名死者，成為香港近60年最嚴重的火災之一。

香港上次發生五級火，已是2008年8月10日旺角嘉禾大廈的嚴重火警，當日上午9時許，樓高15層的嘉禾大廈一間夜總會疑因冷氣機漏電起火，由於大廈部分樓層無防煙門，又有多間以木板間隔的獨立房，造成「煙囪效應」，火勢迅速蔓延。大火焚燒約6小時，下午3時多撲滅，釀成4死55傷，包括兩名消防員殉職。

綜合媒體報導，香港消防局於1964年實施火警分級制，分為一至五級，以及更高的「災難級」共六個級別，近年香港升為四級或五級火警的事故不多，其中最嚴重的為1996年油麻地嘉利大廈大火，造成41人死亡，80人受傷，創下自火警分級制設立後最多人喪生的五級火紀錄。

報導指出，1996年11月20日嘉利大廈大火，疑燒焊火舌燒著電梯槽雜物引起火警，火勢迅速蔓延，整幢大廈燒通頂，焚燒逾20小時，大火釀成41死80傷，包括一名消防隊目殉職。事件揭露舊式商住樓宇防火標準過時及市民防火意識不足等問題。嘉利大廈一直到了2003年才拆卸，2007年重建為商廈「佐敦薈」。

報導稱，除宏福苑，涉及大廈外棚架的大火上月亦曾發生。中環華懋大廈10月18日發生三級火，焚燒約5小時，外牆大片棚架焚毀，4人吸入濃煙不適，事後消防處成立專責小組調查起火及火勢迅速蔓延原因，屋宇署調查棚架所用保護網是否合規定。

香港近期四級火警為2024年4月洪水橋洪雅路一個房協地盤起火，火警持續近42小時，地盤內共152名工人自行疏散，幸無人受傷。至於最為轟動的四級火警案，當屬2016年牛頭角淘大工業村迷你倉四級大火，焚燒108小時才救熄，更導致兩名消防員殉職。