千人救火…港大埔5級火 習近平致哀 選舉宣傳喊停、多校停課

香港新聞組／香港27日電
香港大埔宏福苑發生的五級大火至少44死，包括一名37歲的消防員殉職。。圖為消防救援人員穿梭於火場附近。（中新社）
香港新界大埔「宏福苑」大樓發生26日下午發生五級火警，至少44人遇難279人失聯，中國國家主席習近平第一時間了解火災救援和傷亡情況，並表達對遇難人員和殉職消防員的哀悼；李家超表示，目前現場火情已經基本受控，不過火勢仍未撲滅。據悉政府內部叫停所有官方選舉宣傳工作，香港教育局並宣布「27日香港至少11所學校停課」。

這次大火香港消防前所未有的全港動員，共派出1200名消防員和救護人員，不幸有1人殉職，7名消防人員受傷。

綜合香港媒體報導，立法會選舉下月7日舉行，政府各部門連日密集宣傳，並首次為鼓勵選民投票而推出優惠等。惟26日日大埔宏福苑五級大火造成多人死傷，據悉政府內部叫停所有官方選舉宣傳工作，26日晚並公布原定今、明舉行的4場選舉論壇暫停，多個政黨及候選人均宣布暫停所有選舉競選工程。

受大火影響，大埔地區11間學校27日宣布停課，附近交通因封路而中斷，有39條公車線停運；教育局26日晚對火警深表難過及關注，稱事發後即時聯絡大埔區學校校長會及宏福苑附近學校，並派出教育心理學家及大埔區學校發展組人員，前往設於大埔富善社區會堂等臨時庇護中心，支援受影響學生。當局呼籲區內學校及教職員留意學生情緒，提供支援。

宏福苑是高密度的居屋屋苑，共有8座大廈，只有1座沒有被火警波及，今晨4座火警大廈火勢已經受到控制，餘下的3座消防仍在處理中。消防派員由低層起向上，其中滅火行動由5至18樓，而搜救在今晨已到達23樓，估計到要到今天中午至黃昏，可到最高層32層及天台位置

香港特首李家超說，今次事件是重大災難，香港政府會盡全力動員應對，最首要是全面撲滅火災，救援被困居民。警務處及消防處已設立專責小組調查，一定會提交予死因研究庭跟進。

香港特區政府已啟動應急救援機制，中央政府駐香港聯絡辦已成立應急專班，與特區政府密切溝通，全力支持做好救援工作。目前，相關工作正在進行中。

港府保安局長鄧炳強說，警方與消防已組成聯合隊伍，就火警進行深入調查，並跟進是否涉及刑事成份，初步調查認為情況「不尋常」。

網傳深圳消防全面動員，深圳消防車隊到達香港口岸。但香港消防處評估有足夠人手及能力控制及撲滅火災。

香港大埔宏福苑26日下午發生火災事故，港府稱救援工作還在進行中；圖為火災救援現場...
香港大埔宏福苑26日下午發生火災事故，港府稱救援工作還在進行中；圖為火災救援現場。 （新華社）
香港新界大埔區26日下午發生的住宅高樓大火，目前已知至少44人不幸罹難。（路透）
香港新界大埔區26日下午發生的住宅高樓大火，目前已知至少44人不幸罹難。（路透）

