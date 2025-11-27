火燒連環樓 疑棚架助燃 憂全棟倒塌

香港宏福苑住宅大樓大火，至27日清晨，已知44人死亡。(路透)

香港 新界北部的「大埔宏福苑 」住宅大樓於26日下午發生火災，五級大火焚燒十多個小時後，27日清晨仍未完全救熄。警方已逮捕工程公司三名負責人。

宏福苑有八座樓，目前正全部進行大維修工程，有棚架及棚網包圍。現場維修中的大廈，其外圍棚架、棚架圍網全部起火並蔓延至樓宇內部，火舌由底部燒向屋頂；多層棚架不斷掉落，火星 不斷掉落，場面怵目驚心。

據香港大公報報導，大埔宏福苑是一個樓齡超過40年的居屋屋苑，正進行大維修，原訂明年3月至6月完成工程並分批拆除棚架。早前超強颱風來襲，棚架曾出現損毀，10月加固修建，當時有居民於社交平台群組發文，質問棚網是否阻燃。

宏福苑位於大埔市中心，屬房委會的居屋，在1983年推出的「居者有其屋」計畫時開售。宏福苑共有八座住宅大廈，共提供1984個單位，超過4000名居民。

宏福苑業主立案法團於去年1月，通過3.3億港元(約4243萬美元)方案進行屋苑大維修，要求住戶維修費，引起大量業主不滿。

根據屋宇署的竹架搭建指引，凡正進行修葺或小型工程的建築物，外牆保護網應具備適當的阻燃特性。有專家向媒體表示，部分工程可能因成本考量，未必會使用阻燃物料的圍網，再加上木板、紙箱等易燃雜物堆積，在風勢助燃下，就可能令火勢達至一發不可收拾的地步。

宏福苑被烈火持續焚燒，大廈結構會否受影響？日後如何維修？工程師學會結構分部前主席陳世昌表示，混凝土及鋼筋若達到大約攝氏500度，承載力會減低，當高達1000度，便會令鋼筋失衡，而由於大廈外有空氣、溫度，可以調節，所以應不容易燒到這個高溫度數，他認為，「根據現時的焚燒情況，估計會全棟倒塌機會不大。」

香港執業安全師學會教育及培訓委員會主席廖家俊26日接受訪問表示，這次火勢蔓延速度之快，令人震驚，短短數小時內，便從棚架蔓延至樓宇內部，更波及相鄰建築，認為火勢難控的主因在於棚架相關物料，及現場雜物堆積，進一步助長了火勢。

根據屋宇署的「竹棚架設計及搭建指引」，凡正在興建、拆卸，或進行修葺或小型工程的建築物，所有為遮蓋其外牆而裝設的保護網、保護幕、防水油布或塑膠帆布，均應具備適當的阻燃特性，並符合認可標準。

香港工程師學會消防分部事務委員區家豪表示，根據勞工處的「竹棚架工作安全守則」，棚架保護網需由阻燃物料組成。

廖家俊表示，現時工程搭棚使用的竹架，本身並不易燃燒，萬一著火亦不會嚴重。至於棚網，分為不同的物料，多數業主會要求採用具有阻燃性和耐燃性的棚網，但部分維修工程的合約或因成本考量，未明確要求使用阻燃物料，承辦商可能選用不合規產品，「阻燃物料棚網通常須附有相關證書，並有專業人員到場剪取一小幅物料即場點燃測試，作『double confirm』(雙重確認)，因為兩類物料肉眼無法分辨，須測試才知道。」

廖家俊強調，多數新建樓宇的工程合約對棚網阻燃性、防火措施等要求，較為完備，但翻新維修工程常由業主承擔費用，不排除部分合約可能忽略相關防火條款，而依賴承辦商自覺。