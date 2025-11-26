香港宏福苑8大廈燒掉7棟 1消防員殉職、仍有279人失聯

我的頻道

香港特派員李春／即時報導
消防在大火災中共救出百名傷者。(路透)
香港大埔世紀大火，燃燒逾10小時後火勢受到控制，但到今(27)晨仍有零星火種燃燒。在通宵千人大救援後，到今晨6點官方報告，大火已致44人死亡、58人受傷，其中15人危殆，另有279人失聯。死傷和失聯人士仍有可能增加。

由於失火大廈正在維修工程中，相信大火起自外牆棚架，3名工程公司負責人以懷疑誤殺罪被捕，香港當局矢言全面調查。

香港新界北部的大埔宏福苑，在26日下午2時51分接報火警，天乾風大物燥，火勢迅速擴大，消防在現場救火時不斷升級火警，約4小時火警升到最高級別的五級。

五級大火焚燒十多個小時後，清晨仍未完全救熄，截至清晨6點，消防處陸續救出被困居民。消防處副處長陳慶勇說，成功在火場救出56名傷者，傷者散落大廈不同位置，主要在其中2幢大廈宏昌閣及宏泰閣被發現。消防處在其中1幢大廈的天台位置。成功救出2名生還者。

香港消防前所未有的全港動員，共派出1,200名消防員和救護人員。消防在大火災中共救出百名傷者，當中40人現場證實死亡，4名傷者送院後亦不治，包括消防員中有1人殉職。而傷者中，有45人情況嚴重，亦有7名消防人員受傷。

宏福苑是高密度的居屋屋苑，共有8座大廈，只有1座沒有被火警波及，今晨4座火警大廈火勢已經受到控制，餘下的3座消防仍在處理中。消防派員由低層起向上，其中滅火行動由5至18樓，而搜救在今晨已到達23樓，估計到要到今天中午至黃昏，可到最高層32層及天台位置。

香港警方也迅行動，宏福苑維修工程的工程公司，已有3人涉嫌誤殺被捕。包括1間建築工程公司的2名董事及1名工程顧問，年齡介乎52至68歲。香港警方說，消防在現場發現建築物外牆有安裝保護網、防水帆布和塑膠布，懷疑未符合防火標準，警方亦在現場1棟未受火警波及的大廈，發現每層電梯大堂的窗外，都有發泡膠包封，不排除是導致火警迅速蔓延的原因。

香港大埔區宏福苑大火，目前已知44死、279人失聯。(路透)
警方初步調查相信，這些發泡膠是由一間建築工程公司安裝，有理由相信公司負責人嚴重疏忽，引致今次意外，並令火勢迅速蔓延、一發不可收拾。被捕三人仍被警方扣留進行調查，警方會調查是否有需要調查安排這些發泡膠，以及是因此而導致火勢加劇。

受大火影響，大埔地區11間學校今日宣布停課，附近交通因封路而中斷，有39條公車線停運。

香港特首李家超說，今次事件是重大災難，香港政府會盡全力動員應對，最首要是全面撲滅火災，救援被困居民。警務處及消防處已設立專責小組調查，一定會提交予死因研究庭跟進。

港府保安局長鄧炳強說，警方與消防已組成聯合隊伍，就火警進行深入調查，並跟進是否涉及刑事成份，初步調查認為情況「不尋常」。

網傳深圳消防全面動員，深圳消防車隊到達香港口岸。但香港消防處評估有足夠人手及能力控制及撲滅火災。

