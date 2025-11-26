歐洲多國爆發禽流感 香港暫停進口有關地區禽肉

我的頻道

香港新聞組╱香港26日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
歐洲多地近期相繼爆發高致病性禽流感香港食物安全中心24日宣布，暫停從相關地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以降低病毒輸入風險，保障香港公眾健康。

香港電台報導，葡萄牙食品和獸醫總局及世界動物衛生組織早前通報，葡萄牙聖塔倫區出現高致病性禽流感。同時，波蘭、義大利、比利時、愛爾蘭及英國部分地區亦錄得高致病性H5N1疫情。據政府統計處資料，香港今年由波蘭進口約1870公噸冷藏禽肉；義大利輸港約90公噸冷藏禽肉及約9000隻禽蛋；比利時約30公噸；愛爾蘭約20公噸；英國則輸港約770公噸冰鮮及冷藏禽肉，以及約117萬隻禽蛋。香港與愛爾蘭僅設禽肉進口機制，而今年首9個月並無自葡萄牙入口紀錄。

此外，英國、德國及日本亦先後通報新一輪疫情，包括英國北愛爾蘭Bangor Townland Area、日本宮崎縣及德國北萊茵─威斯特法倫州Coesfeld區。數據顯示，香港今年首9個月由日本進口約1540公噸冷藏禽肉及逾2.19億隻禽蛋；由德國則進口約60公噸冷藏禽肉。

香港食安中心表示，已就事件聯絡相關國家主管部門，並會密切監察全球疫情最新資訊，按需要調整措施。發言人強調，防堵病毒輸入是維持香港食品安全的關鍵一環，會採取一切適當行動應對疫情發展。

