中央四中全會宣講團：支持港澳政策 力度更大更廣

香港新聞組╱香港26日電
中共20屆四中全會精神宣講會25日在香港特區政府總部舉行，中國科學院院長、黨組書記侯建國，以及中央宣講團成員、中央財經委員會辦公室副主任、中央農村工作領導小組辦公室副主任祝衛東分別作宣講。(中新社)
港府連續兩日在政府總部舉辦中共20屆四中全會精神宣講會，向社會各界解讀中央最新發展方向，宣講團成員祝衛東表示，中央將加大對港澳政策支持力度，期望香港把握機遇，在國家發展大局中扮演更重要的角色；另一位宣講團成員侯建國則指出，香港可以通過更好參與和服務國家高質量共建「一帶一路」的戰略部署，在擴大高水平對外開放中發揮更大作用。

綜合香港電台、香港01報導，香港特首李家超在會上致辭時指出，香港在「一國兩制」下具備「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，期望社會各界深入領會四中全會精神，在「十五五」時期繼續推動本港高質量發展，同時為國家建設與中國式現代化進程貢獻力量。

報導指出，中國科學院院長侯建國表示，香港作為國際金融中心及重要的「超級聯繫人」，在金融、航運、貿易及專業服務等領域具有明顯優勢。他提出多項具體建議，包括進一步拓展離岸人民幣業務、優化證券市場制度、開拓海外基金來源，以加強香港在雙向投資及跨境金融合作中的角色。

在物流與貿易領域方面，侯建國建議建設「智慧港口」，推動建立大宗商品交易生態圈，並在更高層次上對接國際貿易規則，為國家深化制度型開放累積可複製的經驗。他亦指出，「十五五」規畫明確支持香港建設國際創科中心，香港應聚焦人工智能、生命健康、新能源及新材料等前沿科技，強化基礎研究及顛覆性創新。

中央財經委員會辦公室副主任祝衛東則從宏觀經濟角度分析「十五五」規畫的重要性。他指出，規畫建議提出到2035年，中國人均國內生產總值需達到中等發達國家水平，即較2020年翻一番，這將推動中國式現代化邁上新台階。規畫亦提出多項主要目標，包括提升全要素生產率、推動居民消費率明顯改善，並更有效發揮中央及地方的積極性，以保持經濟持續健康發展。

他表示，中央一直高度重視港澳發展，未來會加大政策支持，期望香港能在國家多項戰略部署中發揮所長，尤其在深化區域合作、科技創新及提升產業競爭力等方面作出更大貢獻。宣講團連日的會議旨在協助香港社會更全面理解全會精神，以在未來五年國家發展格局中更好定位自身角色。

中共20屆四中全會精神宣講會25日在香港特區政府總部舉行。(新華社)
