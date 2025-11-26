我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

台片「賽德克·巴萊」在中重映 海報有「血戰日寇」

「不可抗力因素」 鄭伊健東京個唱喊卡 陳百祥批高市挑釁

香港新聞組╱香港26日電
鄭伊健12月5日日本東京舉演唱會無預警宣布取消，主辦單位給出的原因為「不可抗力因素」。(本報資料照片)
鄭伊健12月5日日本東京舉演唱會無預警宣布取消，主辦單位給出的原因為「不可抗力因素」。(本報資料照片)

中日關係緊張，港府特首李家超也喊話「支持國家對日政策」；港星鄭伊健原定12月5日在日本東京舉「Ekin Cheng Live In Tokyo 2025」演唱會，25日突然無預警宣布取消，主辦單位給出的原因為「不可抗力因素」，讓人聯想到是否與日本首相高市早苗的「台灣有事」言論有關。香港演員陳百祥近日也批評，高市早苗用低級手段挑釁。

綜合港媒報導，鄭伊健演唱會主辦方在公告中表示，原定於12月5日晚上7時在 Yebisu Garden Place, The Garden Hall 舉行的演出確定取消，對觀眾造成不便深表歉意。相關退款方式與受理期間仍在調整，確定後將於官方網站與售票平台公布，並提醒粉絲妥善保管票券。

此次取消消息來得突然，尤其在此之前，演唱會的籌備已一波三折，演出最初規畫於橫濱太平洋會館國立大廳舉行，主辦方卻於10月24日宣布改至東京惠比壽舉辦，相隔不到兩周，演唱會便宣告取消，使不少歌迷難以接受。

鄭伊健今年4月在香港舉行歌迷會33周年活動，吸引來自多地的粉絲，其中不少日本歌迷當時便希望他能到日本開唱。因此，9月宣布日本場後反應熱烈，不少粉絲提前購票、訂房並安排假期。如今取消，粉絲行程被打亂不說，還要忙著退機票、退演唱會票、退住宿，感覺非常失望。有日本網民留言質疑主辦單位是否應負責相關損失，引發討論。

雖然外界揣測是否與日本近期政治言論有關，尤其近期多起兩國間演出活動遭臨時喊停，但主辦方並未回應，仍僅以「不可抗力因素」作說明。根據公開資料，鄭伊健仍將於11月28日與電影「久別重逢」團隊出席東京舉辦的香港映畫祭活動，顯示其他公開行程未受影響。

目前粉絲最關心的退票方式仍未公布。主辦單位承諾細節確認後會第一時間公告，呼籲歌迷耐心等候。

此外，香港演員陳百祥日前在社交媒體上發布視頻，談及近期對高市早苗涉台錯誤言行的看法。他表示，中國一講「琉球群島獨立」，日本仔就腳軟。哪有得打，第一它不敢打，根本上，台灣就一定會統一，那關日本什麼事呢？真是很低級的挑撥手段。

陳百祥。(中通社)
陳百祥。(中通社)

日本 鄭伊健 香港

上一則

中央四中全會宣講團：支持港澳政策 力度更大更廣

下一則

北京對日政策 李家超「特區政府支持」 愛國團體按兵不動

延伸閱讀

川普稱習近平「或多或少同意」擴大採購農產品 東亞情勢「不錯」

川普稱習近平「或多或少同意」擴大採購農產品 東亞情勢「不錯」
中對日武嚇升級 黃海再執行軍事任務

中對日武嚇升級 黃海再執行軍事任務
嗆日不敢開戰 陳百祥讚中國飛彈鏟平日本

嗆日不敢開戰 陳百祥讚中國飛彈鏟平日本
網傳謝長廷賄賂高市早苗 台國安單位：中國解放軍操作

網傳謝長廷賄賂高市早苗 台國安單位：中國解放軍操作

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
圖為20歐元一份的便當。(取材自揚子晚報)

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

2025-11-21 09:30
山東隊球員張子宇（右）面臨無球可打。（新華社）

2米26「女姚明」成燙手山芋？ 遇攔路虎恐無球可打

2025-11-23 07:30

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康
燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略
窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境