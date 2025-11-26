「不可抗力因素」 鄭伊健東京個唱喊卡 陳百祥批高市挑釁

鄭伊健12月5日日本東京舉演唱會無預警宣布取消，主辦單位給出的原因為「不可抗力因素」。(本報資料照片)

中日關係緊張，港府特首李家超也喊話「支持國家對日政策」；港星鄭伊健 原定12月5日在日本 東京舉「Ekin Cheng Live In Tokyo 2025」演唱會，25日突然無預警宣布取消，主辦單位給出的原因為「不可抗力因素」，讓人聯想到是否與日本首相高市早苗的「台灣有事」言論有關。香港 演員陳百祥近日也批評，高市早苗用低級手段挑釁。

綜合港媒報導，鄭伊健演唱會主辦方在公告中表示，原定於12月5日晚上7時在 Yebisu Garden Place, The Garden Hall 舉行的演出確定取消，對觀眾造成不便深表歉意。相關退款方式與受理期間仍在調整，確定後將於官方網站與售票平台公布，並提醒粉絲妥善保管票券。

此次取消消息來得突然，尤其在此之前，演唱會的籌備已一波三折，演出最初規畫於橫濱太平洋會館國立大廳舉行，主辦方卻於10月24日宣布改至東京惠比壽舉辦，相隔不到兩周，演唱會便宣告取消，使不少歌迷難以接受。

鄭伊健今年4月在香港舉行歌迷會33周年活動，吸引來自多地的粉絲，其中不少日本歌迷當時便希望他能到日本開唱。因此，9月宣布日本場後反應熱烈，不少粉絲提前購票、訂房並安排假期。如今取消，粉絲行程被打亂不說，還要忙著退機票、退演唱會票、退住宿，感覺非常失望。有日本網民留言質疑主辦單位是否應負責相關損失，引發討論。

雖然外界揣測是否與日本近期政治言論有關，尤其近期多起兩國間演出活動遭臨時喊停，但主辦方並未回應，仍僅以「不可抗力因素」作說明。根據公開資料，鄭伊健仍將於11月28日與電影「久別重逢」團隊出席東京舉辦的香港映畫祭活動，顯示其他公開行程未受影響。

目前粉絲最關心的退票方式仍未公布。主辦單位承諾細節確認後會第一時間公告，呼籲歌迷耐心等候。