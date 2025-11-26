我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

台片「賽德克·巴萊」在中重映 海報有「血戰日寇」

北京對日政策 李家超「特區政府支持」 愛國團體按兵不動

記者陳湘瑾╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港特首李家超表示，支持國家對日本的外交政策。圖為他為第15屆全國運動會香港代表團授旗。(中新社)
香港特首李家超表示，支持國家對日本的外交政策。圖為他為第15屆全國運動會香港代表團授旗。(中新社)

日本首相高市早苗「台灣有事」論，引發中日關係急速惡化，香港特首李家超表示，香港特區政府支持國家對日本的外交政策，停止與日本駐香港總領事館之間的官方交流。另一方面，香港的「愛國團體」目前仍呈現按兵不動的狀態，相關人士表示，在形勢未明朗前，作為愛國愛港團體，最好的取態是「靜觀其變」。

澎湃新聞報導，香港特首李家超24日表示，日本領導人的涉台言論，既傷害了中國人民的感情，也挑戰了戰後國際秩序，香港特區政府支持國家對日本的外交政策。

他表示，日方的惡劣言論嚴重惡化了中日交流氣氛，港府相關安排必須維護國家尊嚴和港人利益；保安局已提醒赴日或居住日本的港人提高警惕，注意人身安全；同時，香港的航空公司也採取措施，為赴日本的旅客調整行程提供便利。

李家超也提到，今次事件嚴重惡化中日交流氣氛，亦令交流成效存疑，政府的安排必須符合國家尊嚴及港人利益，會不斷留意國家的立場政策。

面對中日關係惡化，香港民建聯和工聯會等建制派團體，暫未出現以黨的名義發出的聲明，只有工聯會元老陳婉嫻在報章撰文，批評日揆言論侵犯中國主權；理事長黃國在社交平台轉載報導，認為高市早苗言論公然侵害中國核心利益。

有工聯會相關人士表示，內部曾思考如何回應日方惡劣言論，但正值選舉期，工聯會頭面人物均參選，容易與選舉活動重疊；有民建聯成員表示，外交是中央事權，香港作為特區，角色只有好好配合並發揮自身所長，在形勢未明朗前，作為愛國愛港團體，最好的取態是「靜觀其變」，不強出頭，待情況合適再表態也不遲。

另據日本共同社報導，由於「台灣有事」論引發中日關係緊張，香港政府開始停止與日本駐香港總領事館之間的官方交流。

李家超批評今次日方極其錯誤言論，嚴重惡化中日人員交流氣氛，令很多交流的成效存疑可能性，會密切監察所有事態發展，相關安排必須要符合國家尊嚴和港人利益，不斷留意國家立場及政策。

他又提到，保安局已更新外遊警示資料，提醒赴日或在日港人提高警惕、注意安全，當局會密切監察事態發展，作出應變，香港的航空公司亦會為來往日本乘客，提供調整行程的方便和彈性選項。

香港 日本 高市早苗

上一則

「不可抗力因素」 鄭伊健東京個唱喊卡 陳百祥批高市挑釁

下一則

美農業部長：中國採購美大豆 最快本周簽署

延伸閱讀

中對日武嚇升級 黃海再執行軍事任務

中對日武嚇升級 黃海再執行軍事任務
嗆日不敢開戰 陳百祥讚中國飛彈鏟平日本

嗆日不敢開戰 陳百祥讚中國飛彈鏟平日本
網傳謝長廷賄賂高市早苗 台國安單位：中國解放軍操作

網傳謝長廷賄賂高市早苗 台國安單位：中國解放軍操作
川習24日晚通話 中國外交部：是由美方發起的

川習24日晚通話 中國外交部：是由美方發起的

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
圖為20歐元一份的便當。(取材自揚子晚報)

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

2025-11-21 09:30
山東隊球員張子宇（右）面臨無球可打。（新華社）

2米26「女姚明」成燙手山芋？ 遇攔路虎恐無球可打

2025-11-23 07:30

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康
燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略
窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境