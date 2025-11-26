北京對日政策 李家超「特區政府支持」 愛國團體按兵不動

香港特首李家超表示，支持國家對日本的外交政策。圖為他為第15屆全國運動會香港代表團授旗。(中新社)

日本 首相高市早苗 「台灣有事」論，引發中日關係急速惡化，香港 特首李家超表示，香港特區政府支持國家對日本的外交政策，停止與日本駐香港總領事館之間的官方交流。另一方面，香港的「愛國團體」目前仍呈現按兵不動的狀態，相關人士表示，在形勢未明朗前，作為愛國愛港團體，最好的取態是「靜觀其變」。

澎湃新聞報導，香港特首李家超24日表示，日本領導人的涉台言論，既傷害了中國人民的感情，也挑戰了戰後國際秩序，香港特區政府支持國家對日本的外交政策。

他表示，日方的惡劣言論嚴重惡化了中日交流氣氛，港府相關安排必須維護國家尊嚴和港人利益；保安局已提醒赴日或居住日本的港人提高警惕，注意人身安全；同時，香港的航空公司也採取措施，為赴日本的旅客調整行程提供便利。

李家超也提到，今次事件嚴重惡化中日交流氣氛，亦令交流成效存疑，政府的安排必須符合國家尊嚴及港人利益，會不斷留意國家的立場政策。

面對中日關係惡化，香港民建聯和工聯會等建制派團體，暫未出現以黨的名義發出的聲明，只有工聯會元老陳婉嫻在報章撰文，批評日揆言論侵犯中國主權；理事長黃國在社交平台轉載報導，認為高市早苗言論公然侵害中國核心利益。

有工聯會相關人士表示，內部曾思考如何回應日方惡劣言論，但正值選舉期，工聯會頭面人物均參選，容易與選舉活動重疊；有民建聯成員表示，外交是中央事權，香港作為特區，角色只有好好配合並發揮自身所長，在形勢未明朗前，作為愛國愛港團體，最好的取態是「靜觀其變」，不強出頭，待情況合適再表態也不遲。

另據日本共同社報導，由於「台灣有事」論引發中日關係緊張，香港政府開始停止與日本駐香港總領事館之間的官方交流。

李家超批評今次日方極其錯誤言論，嚴重惡化中日人員交流氣氛，令很多交流的成效存疑可能性，會密切監察所有事態發展，相關安排必須要符合國家尊嚴和港人利益，不斷留意國家立場及政策。

他又提到，保安局已更新外遊警示資料，提醒赴日或在日港人提高警惕、注意安全，當局會密切監察事態發展，作出應變，香港的航空公司亦會為來往日本乘客，提供調整行程的方便和彈性選項。