人潮逼爆香港故宮古埃及展 「法老貓」炒貴2倍

為配合「古埃及文明大展」，香港故宮文化博物館推出超過140款主題文創產品，包括暫已售罄的「法老貓咪毛公仔系列」(圖)。相關商品在網上掀起炒風，毛公仔叫價600至1000港元。(取材自香港故宮文化博物館)

香港 西九故宮 文化博物館「古埃及 文明大展─埃及博物館珍藏」近日成為全城焦點，首個周末即逼爆場館，人潮擠滿展區，周邊商品亦快速售罄，其中最受追捧的「法老貓」毛公仔被炒高超過2倍，成為新一波文化熱潮。另外。面對人流壓力，館方正研究增設夜間展覽與分時段入場等措施。

綜合大公報、明報報導，西九故宮館長吳志華表示，剛過去的周六是展覽開幕後首個周末，一度出現長達90分鐘的輪候隊伍。他承認團隊在實際操作上經驗不足，未能及時預估客流變化，導致部分訪客排隊過久。為舒緩壓力，館方當日即時延長開放時間至晚上9時，並向持票人士提供三個月內免費重訪一次的安排。

西九故宮目前展覽門票未設分時段入場，吳志華解釋，原意是希望觀眾能彈性安排參觀節奏，不受到時間限制。他表示，館方正檢討整體入場安排，包括製作官方參觀攻略，並積極研究是否可增設夜展。他提醒市民，展期長達九個半月，市民可選擇平日參觀，減少現場輪候。

除了人潮洶湧，展覽周邊商品亦同樣火爆。香港故宮推出逾140款主題文創產品，包括手提袋、文具、絨毛玩具等，並首次引入「盲盒毛絨掛飾」，設計融入木乃伊、法老、卡諾皮克罐等古埃及代表元素，吸引大批粉絲搶購；當中最具討論度的「法老貓咪毛公仔系列」，目前已全數售罄。

報導稱，由於供不應求，部分商品已在二手平台掀起炒賣風潮，「法老貓」原價298元(港幣，下同，約38美元)，如今有人開價高達1000元，亦有賣家以600元出售。對此，館方表示已要求廠商加快補貨，並將在網上預訂平台同步提供購買渠道，盼紓緩炒風。

吳志華透露，展覽開幕四日以來，文創商品的銷售量達館方平日的50倍，遠超預期。他形容團隊對成績「喜出望外」，並透露盲盒系列已售出約一半存貨，短期內可能再度斷貨，館方亦正考慮趁熱推出全新商品系列，以延伸展覽的文化魅力。

隨著展覽人氣持續高企，故宮館正積極調整人流管理與服務配套，期望在保障觀眾安全與觀展品質之下，延續古埃及大展的熱度並提升整體文化體驗。