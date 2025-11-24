香港成資金避險安全港 銀行存款增1成至逾2.4兆美元

我的頻道

香港新聞組／香港24日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港財政司司長陳茂波於網誌中表示，受到地緣政局的影響，全球投資者都重新評估其資產組合的風險，並調整投資策略、分散風險，香港成為資金避險的安全港。

大公報報導，他指出，香港銀行存款總額繼去年上升7%後，今年來進一步上升超過10%至逾19兆港元（約2.4兆美元）；新股集資活動領先全球、財富管理業界蓬勃發展、與世界各地的金融合作也持續深化，這些都反映國際資金垂青香港市場。

陳茂波表示，作為國際金融中心、聯通內地和全球市場，香港正從過去作為國際企業發展內地市場的跳板，轉型至為境內外企業開拓對方市場的多功能雙向平台，這讓香港作為國際金融中心的內涵不斷豐富，功能更為突出。

陳茂波提到，今年以來多隻重磅新股集資，亦吸引了不少來自西方，以至中東的基石投資者參加，並透露近來不少赴港參會的國際金融領袖，都表示其機構正計畫在港增聘人手、擴充規模。

此外，陳茂波指在航運貿易方面，面對國際上單邊主義崛起，全球供應鏈、產業鏈正加快重整，中國跟東盟，以至全球南方的經貿關係亦進一步深化。在這背景下，他表示，香港的商品出口不但未受關稅戰的打擊，更是連續19個月錄得按年增長，今年首三季合計更是顯著增加11.3%。

陳茂波表示，繼續開拓新興市場的同時，香港也全力鞏固香港與傳統市場的聯繫，這是發展香港國際化優勢的核心策略。他透露，本周初他將前往英國倫敦及義大利米蘭，出席由香港貿易發展局主辦的大型活動，向當地商政領袖及企業高管介紹香港的優勢、新發展和新機遇，並跟他們就雙方關心的議題深入交流，加深彼此的了解，尋求更多合作雙贏的機會。

香港 義大利 供應鏈

