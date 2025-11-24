香港中九龍繞道下月通車 嘉里街馬1.8萬人先跑

我的頻道

香港新聞組／香港24日電
香港政務司副司長卓永興23日主持「嘉里香港街馬2025」全馬賽事起步禮，為參賽者打氣。（中通社）

香港體育盛事不斷，繼全運會及22日的維港泳後，「嘉里香港街馬2025」23日清晨開跑，設有全馬、半馬、十公里及領袖跑等多個項目，吸引約2萬名跑手報名，當中1萬8618人出席，最後1萬7821名參賽者完成賽事，包括特殊學習需要學生、視障及殘障人士一同參與，展現港府推動全民運動以及街馬推動共融長跑的理念。

文匯報報導，半馬及全馬賽事由東區走廊近東岸公園起步，壓軸賽道為下月通車的中九龍繞道（油麻地段），終點設於油麻地交匯處，讓跑手以雙腳感受香港大型基建的宏偉與創新，締造難忘的歷史時刻。

港府政務司副司長卓永興23日在全馬賽事起步禮致辭時表示，街馬自2014年首次舉行，至今已邁入第十屆，從最初只有十公里賽、5000名參賽者，到現有不同距離和年齡組別賽事，跑手人數亦增至約2萬人。今年賽事適逢中九龍繞道（油麻地段）即將通車，跑手可率先在嶄新的主幹道上邁步奔馳，感受香港基建的優秀，也可享受這個新鮮和獨一無二的賽事體驗。

全馬跑手途經東區海底隧道前往觀塘繞道，該段全長4.7公里，中九龍繞道（油麻地段）更是「車未行，人先跑」，跑手沿繞道直奔油麻地交匯處衝線。但賽事出現一段小插曲，主辦方未及時追蹤全馬冠軍Alex Yu的衝線時刻，導致現場未有宣布，攝影師及傳媒亦錯失拍攝機會，最終要他重新衝線補拍。

半馬賽事於全馬開跑後40分鐘起步，起點與終點與全馬相同。首位衝線的為外籍跑手Fletcher Samuel，他早上約7時10分抵達終點，是首次參加街馬，表示感覺非常好，賽道風景優美，東隧段更欣賞到日出，且天氣理想，大讚：「11月的香港是世上最好的地方！」

另據明報報導，今屆以科技掃描識別系統協助領行李，但賽後系統故障，跑手領回個人物品時出現混亂。事件涉及約2000名跑手，他們領取物品時，發現大批貼著號碼布的行李袋不按次序擺放在地，有人排隊近一小時領取，有人自行進入行李區尋找，有受影響跑手揚言以後不再參加。

