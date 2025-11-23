需求大…粵車駛進香港市區 首輪申請1700宗超預期

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 特區政府運輸及物流局局長陳美寶22日表示，「粵車南下」計畫推行一周已有約3000個用戶完成開戶登記，轉機停車場「易泊飛」使用情況符合預期，未來一個月已有超過360人預約。下月23日起粵車可進入香港市區，首階段每日設100個名額並最多停留3天，首輪抽籤已超預期申請，達1700宗，反映內地居民對駕車來港需求殷切。

文匯報報導，「粵車南下」第二階段計畫容許粵車經港珠澳大橋進入香港市區，陳美寶形容，初期每日限額100輛是「小步快走」，旨在可控範圍內累積經驗，會檢視運作流程及配套，為未來逐步擴大配額及參與城市奠定基礎。

為確保行車安全，她強調所有「粵車南下」的車輛須符合香港驗車標準。廣東省內包括廣州、中山、珠海及江門共設13間符合香港標準的車輛檢驗中心，提供「一條龍」服務，包括派發「易通行」標籤及宣傳香港道路安全資訊。

港珠澳大橋香港口岸的「易泊飛」自動化停車場，本月15日啟用首天即有70名旅客使用該停車場轉機。陳美寶表示，停車場的1800個泊位最長可停泊30天，可配合旅客長途外遊需要，而機場管理局及航空公司正透過內地電子旅遊平台加強宣傳，期望進一步吸引旅客使用。