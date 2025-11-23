我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

需求大…粵車駛進香港市區 首輪申請1700宗超預期

香港新聞組／香港23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港特區政府運輸及物流局局長陳美寶22日表示，「粵車南下」計畫推行一周已有約3000個用戶完成開戶登記，轉機停車場「易泊飛」使用情況符合預期，未來一個月已有超過360人預約。下月23日起粵車可進入香港市區，首階段每日設100個名額並最多停留3天，首輪抽籤已超預期申請，達1700宗，反映內地居民對駕車來港需求殷切。

文匯報報導，「粵車南下」第二階段計畫容許粵車經港珠澳大橋進入香港市區，陳美寶形容，初期每日限額100輛是「小步快走」，旨在可控範圍內累積經驗，會檢視運作流程及配套，為未來逐步擴大配額及參與城市奠定基礎。

為確保行車安全，她強調所有「粵車南下」的車輛須符合香港驗車標準。廣東省內包括廣州、中山、珠海及江門共設13間符合香港標準的車輛檢驗中心，提供「一條龍」服務，包括派發「易通行」標籤及宣傳香港道路安全資訊。

港珠澳大橋香港口岸的「易泊飛」自動化停車場，本月15日啟用首天即有70名旅客使用該停車場轉機。陳美寶表示，停車場的1800個泊位最長可停泊30天，可配合旅客長途外遊需要，而機場管理局及航空公司正透過內地電子旅遊平台加強宣傳，期望進一步吸引旅客使用。

香港

上一則

報導「工人自願加班反高市早苗」 中共黨媒挨轟低級紅

下一則

港大學者：香港掘金太空經濟 可拓展商業衛星數據服務

延伸閱讀

日團柚子取消上海、台灣巡演 多名藝人行程受影響

日團柚子取消上海、台灣巡演 多名藝人行程受影響
中日緊張 港校師生以安全為由取消赴日交流

中日緊張 港校師生以安全為由取消赴日交流
何家勁重養生謝絕熬夜玩樂 如遇好劇本不排除復出

何家勁重養生謝絕熬夜玩樂 如遇好劇本不排除復出
全運會成吸客機 港賽區門票熱銷17萬張、內地客破117萬人次

全運會成吸客機 港賽區門票熱銷17萬張、內地客破117萬人次

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為20歐元一份的便當。(取材自揚子晚報)

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

2025-11-21 09:30
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32
施普林格·自然（Springer Nature）16日發布「自然」增刊「自然指數-科研城市」。北京自2016年以來穩居第一。圖為2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松在北京亦莊舉行。（新華社）

2024年全球十強科研城市排名 首出現逾半數皆在中國

2025-11-16 10:57
王教授夫婦買房，家庭矛盾全面爆發。示意圖。（取材自都市快報橙柿互動）

上海教授夫妻向兒孫「借名買房」要不回來…更因1事心寒

2025-11-18 07:30

超人氣

更多 >
她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨
屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職
這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海