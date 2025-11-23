題材涵蓋佔中…香港攝記協回顧展被迫腰斬 浸大稱維修

「在場--香港攝影記者協會35周年回顧展」11月18日起在香港浸會大學開，突接浸大通知場地緊急維修，展出喊卡。（取材自香港攝影記者協會臉書）

香港 攝影記者協會原定18日起在香港浸會大學視藝大樓顧明均展覽廳，舉辦為期3周的「在場--香港攝影記者協會35周年回顧展」，題材涵蓋歷屆選舉、九七回歸、佔中運動等重要時刻；但21日傍晚突然收到校方通知，因展覽廳需緊急維修，因此未能繼續借出場地。協會考 慮到展覽規模龐大難以短期內另覓場地，因此決定取消。

綜合明報、香港01報導，攝記協這次展出香港由1980年代末至今的多張新聞照片，不少是歷屆比賽的得獎作，題材涵蓋九七回歸、藝人謝霆鋒涉「頂包」案、2014年佔中運動、新冠疫情 、「蘋果日報」停運等。

香港攝影記者協會表示，該展覽籌備歷時9個月，精選香港由上世紀80年代末至今各個重要時刻的歷史照片及圖片故事，認為不能透過今次展覽讓公眾了解攝影記者的發展歷史，以及展出各會員歷年的精采作品，對行業的推廣及未來發展是一大損失，對此深感惋惜。

香港攝影記者協會感謝各位前輩協助籌備展覽，讓展覽得以順利完成並展出4天，對原本有意前來參觀的觀眾表示深感抱歉。協會又指，雖然該展覽未能繼續舉行，但攝影記者仍然會繼續在場為公眾記錄，為香港留下重要的歷史見證，稍後將上載展覽部分紀錄。

據報導，攝記協過去多次舉辦新聞相展，包括1990年代開始每年一度的「前線‧焦點」新聞攝影比賽展覽。而今次並非浸大首度取消新聞攝影展。2021年，浸大新聞與社會研究所和荷蘭駐港總領事館原定在校內協辦「世界新聞攝影展」，展出62張得獎世界新聞照，包括4張以反修例運動為題材的作品，校方在開幕前3天以「考慮校園安全、保安和防疫因素」為由取消展覽；荷蘭駐港總領事館事後表示失望。