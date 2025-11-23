我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

題材涵蓋佔中…香港攝記協回顧展被迫腰斬 浸大稱維修

香港新聞組／香港23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
「在場--香港攝影記者協會35周年回顧展」11月18日起在香港浸會大學開，突接浸大通知場地緊急維修，展出喊卡。（取材自香港攝影記者協會臉書）
「在場--香港攝影記者協會35周年回顧展」11月18日起在香港浸會大學開，突接浸大通知場地緊急維修，展出喊卡。（取材自香港攝影記者協會臉書）

香港攝影記者協會原定18日起在香港浸會大學視藝大樓顧明均展覽廳，舉辦為期3周的「在場--香港攝影記者協會35周年回顧展」，題材涵蓋歷屆選舉、九七回歸、佔中運動等重要時刻；但21日傍晚突然收到校方通知，因展覽廳需緊急維修，因此未能繼續借出場地。協會考慮到展覽規模龐大難以短期內另覓場地，因此決定取消。

綜合明報、香港01報導，攝記協這次展出香港由1980年代末至今的多張新聞照片，不少是歷屆比賽的得獎作，題材涵蓋九七回歸、藝人謝霆鋒涉「頂包」案、2014年佔中運動、新冠疫情、「蘋果日報」停運等。

香港攝影記者協會表示，該展覽籌備歷時9個月，精選香港由上世紀80年代末至今各個重要時刻的歷史照片及圖片故事，認為不能透過今次展覽讓公眾了解攝影記者的發展歷史，以及展出各會員歷年的精采作品，對行業的推廣及未來發展是一大損失，對此深感惋惜。

香港攝影記者協會感謝各位前輩協助籌備展覽，讓展覽得以順利完成並展出4天，對原本有意前來參觀的觀眾表示深感抱歉。協會又指，雖然該展覽未能繼續舉行，但攝影記者仍然會繼續在場為公眾記錄，為香港留下重要的歷史見證，稍後將上載展覽部分紀錄。

據報導，攝記協過去多次舉辦新聞相展，包括1990年代開始每年一度的「前線‧焦點」新聞攝影比賽展覽。而今次並非浸大首度取消新聞攝影展。2021年，浸大新聞與社會研究所和荷蘭駐港總領事館原定在校內協辦「世界新聞攝影展」，展出62張得獎世界新聞照，包括4張以反修例運動為題材的作品，校方在開幕前3天以「考慮校園安全、保安和防疫因素」為由取消展覽；荷蘭駐港總領事館事後表示失望。

香港 疫情 會考

上一則

與中合作逆勢升溫 愛爾蘭商會不甩美歐：歡迎中國投資

下一則

貴州婦自曝數平米房間內養8孩 惹炒作質疑 婦聯這樣說

延伸閱讀

日團柚子取消上海、台灣巡演 多名藝人行程受影響

日團柚子取消上海、台灣巡演 多名藝人行程受影響
中日緊張 港校師生以安全為由取消赴日交流

中日緊張 港校師生以安全為由取消赴日交流
何家勁重養生謝絕熬夜玩樂 如遇好劇本不排除復出

何家勁重養生謝絕熬夜玩樂 如遇好劇本不排除復出
全運會成吸客機 港賽區門票熱銷17萬張、內地客破117萬人次

全運會成吸客機 港賽區門票熱銷17萬張、內地客破117萬人次

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為20歐元一份的便當。(取材自揚子晚報)

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

2025-11-21 09:30
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32
施普林格·自然（Springer Nature）16日發布「自然」增刊「自然指數-科研城市」。北京自2016年以來穩居第一。圖為2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松在北京亦莊舉行。（新華社）

2024年全球十強科研城市排名 首出現逾半數皆在中國

2025-11-16 10:57
王教授夫婦買房，家庭矛盾全面爆發。示意圖。（取材自都市快報橙柿互動）

上海教授夫妻向兒孫「借名買房」要不回來…更因1事心寒

2025-11-18 07:30

超人氣

更多 >
她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨
屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職
這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海