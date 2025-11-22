全運會閉幕AR片大秀非遺 15大提琴炫技

第十五屆運動會閉幕式在深圳前海歡樂劇場舉行。閉幕式主題為星辰大海，以海天為幕，城市為景，是全運會歷史上第一次以海濱實景作為閉幕式舞台。（香港中通社）

第十五屆全運會閉幕式於21日晚在深圳寶安歡樂劇場舉行，創下首次在海濱實景舞台舉辦的歷史。閉幕式以「星辰大海」為主題，融合舞獅、粵劇、現代歌舞表演，1分鐘AR短片裡，展示了嶺南非 遺工藝，以及廣州炒茶等特色民俗，總導演沈晨特地揭曉了三大隱藏彩蛋。

文匯報報導，沈晨介紹，短片全程採用國產AR軟件製作，看似簡短，卻將針織、木雕、刺繡等傳統工藝，以及廣州炒茶等特色民俗融入粵港澳運動標識設計中，「顏色搭配、工藝細節都暗藏玄機，希望觀眾能靜下心來感受嶺南文化的豐富內涵。」沈晨指，在科技賦能下，這些非遺元素與現代視覺語言碰撞，既展現了傳統文化的生命力，也彰顯了國產技術的硬實力。

火炬熄滅環節的15把大提琴演奏，背後藏著不為人知的巧思。

沈晨解釋，15把大提琴既呼應了「十五運會」的賽事主題，演奏時從15把逐漸遞減至1把，更形成獨特的聽覺節奏。這段演奏由粵港澳三地演奏家攜手，速度極快、難度極高，大提琴作為樂隊中低音聲部，突破傳統成為表演主體。

沈晨說，主題歌「歡迎常到灣區 來」的歌詞中巧妙融入「一二三四」等意象，「一江水/映月兒兩端/三地同根/四海共團圓……」將傳統文化元素與灣區情懷、家國理念勾連在一起。「這些文化密碼不是簡單堆砌，而是希望觀眾從文學語言中感受中華優秀傳統文化的魅力，以及粵港澳三地同根同宗、同源同心的深厚情誼。」

沈晨表示，三大彩蛋既是閉幕式的創意亮點，也是對嶺南文化、體育精神與家國情懷的集中詮釋，「希望這些設計能讓觀眾在盛會落幕之後仍有回味，感受到閉幕式背後的用心與溫度」。