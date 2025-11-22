香港5科學家入選中國工程院院士 4人是數字技術領域權威

我的頻道

香港新聞組／香港22日電
香港大學副校長申作軍。(取材自各校官網)
香港大學副校長申作軍。(取材自各校官網)

中國科學院、中國工程院21日公布2025年院士增選結果，分別選舉產生中國科學院院士73人，中國工程院院士71人。值得一提的是，5位有香港工作背景的科學家，在本次增選中入選為中國工程院外籍院士，規模超過以往。目前5位院士均在香港高校任重要職務，其中四位研究的領域都與當前最熱門的信息數字技術相關。

大公、文匯報報導，這5份香港院士分別是香港大學副校長申作軍、香港科技大學首席副校長郭毅可、香港中文大學（深圳）副校長朱世平、香港中文大學工程學院副院長黃捷、嶺南大學數據科學學院院長宋永端。

申作軍表示，非常榮幸獲選為中國工程院的外籍院士，認為這份殊榮是對他和團隊在創科領域的莫大肯定，也為他們的研究注入了強大動力。 他衷心感謝中國工程院、香港大學團隊及合作夥伴的支援，又指未來會繼續推動人工智能供應鏈優化技術的發展，促進產學研協作，將科研成果轉化為可持續發展的實用方案，為國家乃至全球的創科生態圈作出貢獻。

嶺南大學數據科學學院院長宋永端。(取材自各校官網)
嶺南大學數據科學學院院長宋永端。(取材自各校官網)
香港中文大學工程學院副院長黃捷。(取材自各校官網)
香港中文大學工程學院副院長黃捷。(取材自各校官網)

黃捷表示，非常高興收到這個好消息，認為當選是莫大的榮幸，「我懷著深深的感激和謙遜接受這一殊榮。我由衷感謝我的朋友、同事和家人一直以來堅定不移的支持，也特別感謝中國工程院各位院士對我的極大信任。」

郭毅可表示，衷心感謝中國工程院給予的肯定，對能夠當選外籍院士非常榮幸，認為這份殊榮不僅是對其個人科研工作的鼓勵，更是對團隊與所有合作夥伴共同努力的認可，「我也感謝香港給了我一個為科學發展作貢獻的寬廣的舞台，未來我將秉持初心，致力推動數據科學與人工智能領域的創新研究，積極促進跨學科及國際合作，為工程科技進步與社會發展貢獻所長。」

香港中文大學（深圳）副校長朱世平。(取材自各校官網)
香港中文大學（深圳）副校長朱世平。(取材自各校官網)
香港科技大學首席副校長郭毅可。(取材自各校官網)
香港科技大學首席副校長郭毅可。(取材自各校官網)

香港 人工智能 供應鏈

