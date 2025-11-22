中日緊張 港校師生以安全為由取消赴日交流

日本 首相高市早苗發表涉台言論後，中日關係緊張，日本鳥取縣知事平井伸治19日表示，該縣境港市一所高中與一間香港 學校的交流活動已被取消。另外，赴日參訪的「21世紀東亞青少年大交流計畫」也取消，教育局 回應，鑑於中國公民在日本發生遇襲事件趨勢漸增，為確保師生安全，經審慎考慮後退出。

香港01報導，根據鳥取縣介紹，該學生訪港活動為青年交流活動，原定於12月17日至21日舉行，10名境港縣立高中的學生將與香港學生互動。但香港學校之後於11月18日聯絡鳥取縣，通知活動取消，縣政府未有獲告知原因。

此外，鳥取縣原計畫於11月22日至23日在深圳舉辦的日本文化旅遊推廣活動中設立展位。然而本月中旬，當地組委會秘書處通知他們，該活動將延期至12月20日和21日舉行。原定明年1月在蘇州舉行的類似活動也已延至4月後。

另據明報報導，原定下月7日至13日赴日參加「21世紀東亞青少年大交流計畫」的代表團，確認也將退出今年計畫。

上述交流計畫是日本政府於2007年宣布推出，邀請鄰近國家或地區的青少年訪日，透過交流建立亞洲團結基礎，行程包括在當地家庭住宿、參與學校課堂、實地考察設施等，教育局會派員跟團。計畫所需費用由日本政府負責。香港自2008年起獲邀參與，在17年間參加13次。

