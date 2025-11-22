新聞評論／英語力下降 繁簡體字之爭… 香港能「50年不變」？

香港 近期的爭議是語言。香港的「50年不變」中包括語言，即與大陸不同，香港講粵語、寫繁體字、法定語言英文與中文併肩而立。但粵語、繁體字、英文在香港，都受到挑戰還成關注事件。

先說最新的關注是英文，一項國際調查顯示，香港英語水平進一步滑落，而且是連跌4年，跌到不僅被亞洲區內的競爭對手拋離，還已經不如菲律賓。

調查來自全球最大規模的英語能力排名報告EF Education First，其最新公布年度EF英語能力指數中，香港今年總分進一步滑落，全球排名下跌至第39，評定是「中級水平」，連續第4年下跌。2023年，香港全球排名第29、亞洲第4，能力指標屬機構定義的「高水平」。但已發現香港18至20歲年輕人的英語水平，自2020年開始有大幅下降的趨勢。

今年與2023年比跌了十位，與去年比是跌7位。今年的報告說香港31至40歲年齡組別英語能力最佳，這批精英成長於香港國際化程度最高的年代，是苦撐香港英語水平的「中流砥柱」。若香港人才持續外流，而本地教育體系未能有效彌補，香港英語能力的根基恐面臨動搖。

英語水平涉及到人才外流，粵語、繁體字之爭則與人口流入相關。事件源起於沙田官立小學的一則通告，說批准校內學生在測考時使用「正規簡體字」，立即引起爭議，先是本地學生家長，認為來自大陸的插班生錯字嚴重，認為可用簡體字對香港本地生不公，然後引起較大的反應。

最特別的是香港前特首梁振英出言說，香港保留的繁體字、粵語和高水平的英語能力，都是香港的特色，是有必要的，這些在香港回歸前都深入的討論過。而香港教聯會副主席張澤松也表態，必須堅守捍衛繁體字文化，新來港學生應「入鄉隨俗」使用繁體字，學校事先亦應獲家長足夠支持才實行，建議學校改回以繁體字作為答題標準。

除了寫簡體字，還有講粵語，其實除了坊間講話用粵語，在香港法庭上使用語言可用英語和粵語，如當事人用普通話則需請翻譯。但隨著本地學生日減、大陸來港學生急增，香港學生不用粵語溝通也引起關注。大陸新來港者以「高才」為多，其子女到港即送入名校。香港名校之一英華女學校的校長祝慧勤就說，留意到近年多了大陸背景的學生，他們或不懂用粵語溝通，但認為不應過早介入，反而要讓他們學習「掙扎與生存」，校方亦會好好地「保護廣東話」，同時也會讓大陸學生有機會學習和適應廣東話環境。