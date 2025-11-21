THE跨學科科學排名 香港城大從第25位躍升至第11位

THE公布全球大學跨學科科學排名，其中香港城市大學排名全港第一，位列全球第11名。（本報資料照片）

英國泰晤士高等教育（THE）20日公布全球大學跨學科科學排名2026，美國院校表現最佳，前10名的榜單上占七席，麻省理工學院 （MIT）位列全球第一；亞洲地區方面，新加坡 院校有兩間進入前十；香港 高校今次表現優秀，有五間大學獲得前70名成績，平均分數為各地區中最佳。其中香港城市大學排名全港第一，位列全球第11名。

大公報報導，香港上榜院校按排名依次為：香港城市大學、香港大學、香港理工大學、香港浸會大學，以及香港中文大學。香港五校平均分為71.3（100分為滿分），是所有五間或以上上榜校地區中最佳。其中，香港城市大學為全港榜首及亞洲第三，創下歷史佳績。該校亦於當中的「投入」指標獲排全球第一。

THE發言人表示，城大作為香港排名最高的學府，排名從第25位躍升至第11位，歸功於大學內部資助機制能夠為跨學科研究項目提供充裕資金；同時，大學擁有專責部門，專注於跨學科研究中心及項目的人力資源，進一步推動創新研究發展。

城大校長及大學傑出教授梅彥昌教授表示，跨學科領域的合作在全球高等教育界將是大勢所趨，城大將繼續致力透過不同的研究院及學院，促進不同科學領域之間的跨學科協作，加強業界、學術研究人員及投資者之間的聯繫。

跨學科科學排名為THE於去年首次推出，今屆排名涵蓋全球911所大學，以投入、過程、產出三項大指標評估大學在跨學科研究項目，包括研究經費、設備、成果發布、研究質素等11個面向。