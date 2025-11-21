我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

全運完賽 港奪9金2銀8銅歷來最佳 嘲港足隊 星部長道歉

香港新聞組／香港21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港多位政府官員觀看男子花劍團體賽決賽，為港隊打氣。（取材自羅淑佩臉書）
香港多位政府官員觀看男子花劍團體賽決賽，為港隊打氣。（取材自羅淑佩臉書）

第15屆全國運動會香港賽區最後兩個競賽項目──擊劍和籃球（男子22歲以下組）20日完成最後一日賽事，香港賽區的所有項目均已順利完成。今屆全國運動會中，香港派出了602名運動員參與28個競賽項目，並取得9金2銀8銅，共19面獎牌，創下歷史佳績。

香港01報導，其中擊劍項目在啟德體藝館舉行，設男子和女子花劍、重劍、佩劍個人賽和團體賽共12項比賽，由39個省市和組織共317名運動員角逐。香港共派出12名男子和12名女子運動員參賽，其中何思朗奪得男子佩劍個人賽銀牌、佘繕妡奪得女子重劍個人賽銅牌，以及張家朗奪得男子花劍個人賽銅牌；而香港隊更於男子花劍團體賽中勇奪金牌。

全國運動會香港賽區統籌辦公室發言人表示，15運會是首次由粵港澳3地合辦的大型綜合性運動會，不但能深化香港與內地的體育合作和交流，亦充分展現大灣區舉辦大型盛事的能力。發言人感謝政府各部門和相關機構全力支持和協助，令香港賽區的所有項目得以順利舉行。發言人亦衷心感謝社會各界和義工的熱情參與，讓赴港參賽的運動員和觀眾感受到香港的好客之道。

此外，全國第12屆殘疾人運動會暨第9屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會）將於12月8日至15日舉行。香港承辦殘特奧會4個競賽項目，當中殘奧競賽項目硬地滾球、輪椅擊劍和乒乓球3個比賽為售票項目，市民可透過多個不同渠道購票。至於特奧乒乓球項目門票將免費派發，具體安排稍後公布。

另據中央社報導，香港和新加坡足球隊18日在港比賽，港隊落敗，據港媒上傳Instagram的影片，新加坡文化、社區及青年部代理部長梁振偉賽後在更衣室祝賀新加坡隊獲勝時興奮地說，「所有（香港）球迷都是一群白痴（idiots），球員們也踢得像白痴一樣，但你們就踢得像雄獅一樣。」

據報導，梁振偉的談話影片在網上流傳後，一些網民批評他欠缺分寸、不符體育精神；梁振偉在Instagram回應批評時表示致歉並收回所說的話。

香港 新加坡 灣區

上一則

習近平紀念胡耀邦誕辰 倡「啃硬骨頭」全面深化改革

下一則

中日緊張港人挺反制 遊日團查詢減3成 天津旅客改遊港

延伸閱讀

新加坡部長諷香港球迷球隊「像白痴一樣」談話曝光後致歉

新加坡部長諷香港球迷球隊「像白痴一樣」談話曝光後致歉
全球招聘…科大擬70億辦醫學院 6教授到任、36學者簽意向

全球招聘…科大擬70億辦醫學院 6教授到任、36學者簽意向
香港、深圳聯手 6行動打造全球金融科技中心

香港、深圳聯手 6行動打造全球金融科技中心
教餵水母時摸腰 中學實驗室技術員涉非禮女生 被控12罪

教餵水母時摸腰 中學實驗室技術員涉非禮女生 被控12罪

熱門新聞

兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30
11月14日，載著神舟20號航天員乘組的神舟21號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。這是航天員陳冬安全順利出艙。（新華社）

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

2025-11-14 05:06
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32
日本首相高市早苗。(路透)

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

2025-11-15 08:59
施普林格·自然（Springer Nature）16日發布「自然」增刊「自然指數-科研城市」。北京自2016年以來穩居第一。圖為2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松在北京亦莊舉行。（新華社）

2024年全球十強科研城市排名 首出現逾半數皆在中國

2025-11-16 10:57

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答

CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」