全運完賽 港奪9金2銀8銅歷來最佳 嘲港足隊 星部長道歉

香港多位政府官員觀看男子花劍團體賽決賽，為港隊打氣。（取材自羅淑佩臉書）

第15屆全國運動會香港 賽區最後兩個競賽項目──擊劍和籃球（男子22歲以下組）20日完成最後一日賽事，香港賽區的所有項目均已順利完成。今屆全國運動會中，香港派出了602名運動員參與28個競賽項目，並取得9金2銀8銅，共19面獎牌，創下歷史佳績。

香港01報導，其中擊劍項目在啟德體藝館舉行，設男子和女子花劍、重劍、佩劍個人賽和團體賽共12項比賽，由39個省市和組織共317名運動員角逐。香港共派出12名男子和12名女子運動員參賽，其中何思朗奪得男子佩劍個人賽銀牌、佘繕妡奪得女子重劍個人賽銅牌，以及張家朗奪得男子花劍個人賽銅牌；而香港隊更於男子花劍團體賽中勇奪金牌。

全國運動會香港賽區統籌辦公室發言人表示，15運會是首次由粵港澳3地合辦的大型綜合性運動會，不但能深化香港與內地的體育合作和交流，亦充分展現大灣區 舉辦大型盛事的能力。發言人感謝政府各部門和相關機構全力支持和協助，令香港賽區的所有項目得以順利舉行。發言人亦衷心感謝社會各界和義工的熱情參與，讓赴港參賽的運動員和觀眾感受到香港的好客之道。

此外，全國第12屆殘疾人運動會暨第9屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會）將於12月8日至15日舉行。香港承辦殘特奧會4個競賽項目，當中殘奧競賽項目硬地滾球、輪椅擊劍和乒乓球3個比賽為售票項目，市民可透過多個不同渠道購票。至於特奧乒乓球項目門票將免費派發，具體安排稍後公布。

另據中央社報導，香港和新加坡 足球隊18日在港比賽，港隊落敗，據港媒上傳Instagram的影片，新加坡文化、社區及青年部代理部長梁振偉賽後在更衣室祝賀新加坡隊獲勝時興奮地說，「所有（香港）球迷都是一群白痴（idiots），球員們也踢得像白痴一樣，但你們就踢得像雄獅一樣。」

據報導，梁振偉的談話影片在網上流傳後，一些網民批評他欠缺分寸、不符體育精神；梁振偉在Instagram回應批評時表示致歉並收回所說的話。