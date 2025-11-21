駐港國安公署1周2度發聲：嚴懲干擾立法會選舉

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 立法會將於下月7日，迎來實施「愛國者治港」原則後的第2次換屆選舉，為確保選舉穩定，內地駐港國安公署20日發文強調，對干擾破壞選舉「零容忍」，必定依法嚴懲。這是近一周內，陸駐港國安公署第2次針對第8屆香港立法會選舉發聲。

內地駐港國安公署20日發文表示，香港立法會選舉進入競選期以來，一些反中亂港分子和外部勢力邪念未消、賊心不死，仍在明裡暗裡煽惑杯葛選舉、線上線下煽動亂港活動。

駐港國安公署稱，這些人打著「民主」、「自由」的幌子，妖言惑眾、混淆視聽、挑撥離間、顛倒黑白，甚至公然挑釁滋事、衝擊選舉秩序。「對於干擾破壞選舉的行徑，特區（香港）執法、司法機構已依法採取有力行動、作出公正判決」。

駐港國安公署強調，必以「零容忍」態度捍衛選舉安全、維護選舉秩序，堅定支持特區依法嚴懲干擾破壞選舉、危害國家安全的行為和活動，堅決守護選舉順利舉行，守護香港以高品質民主推進高質量發展。

香港立法會參選人報名結束及開始參選宣傳以來，香港警察就不斷拘捕破壞選舉活動者，近日更集中行動，在3宗涉選舉案件中，拘捕因不滿街站聲浪作出刑事恐嚇、惡意破壞選舉海報6人。

大公報報導，5人涉嫌在2025年立法會選舉期間於網上貼文或轉載煽惑他人不投票 ，涉案者中3人被捕，兩人已離港被通緝。