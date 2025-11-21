跟上內地腳步 香港官方電台停播日本動畫「工作細胞」

我的頻道

香港新聞組／香港21日電
香港電台突然喊停日本動畫「工作細胞」播出。(取材自IMDb)
在中日關係近期急轉直下之際，官方香港電台在毫無預告下，突然停播日本動畫「工作細胞」第二季。有不具名建制派立法會議員指，擔憂連無政治意味的動畫也停播，恐損害香港國際形象。

中央社引述港媒報導，日本首相高市早苗早前提出「台灣有事」論後，日本與內地的關係迅速惡化，中方更對採取了一連串報復措施。港台電視停播了日本動畫片「工作細胞」；這部動畫片早前在該台首播，但第二季突然被抽起，改為播放另一體育節目。

報導指出，在港台介紹該動畫片的頁面上，上周已播出的第一集回顧及第二集預告，同樣消失得無影無蹤。

報導表示，早前內地影院陸續宣布日本動畫電影「蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們」和真人版漫畫改編作品「工作細胞」暫緩上映，因此，有政界人士估計，中日關係是當下最政治敏感的話題之一，港方參考內地風向是「安全係數」最高的做法。

港台表示，港台不時檢視節目播放安排，為公眾提供優質的節目及資訊，又指第15屆內地全國運動會首次由粵港澳三地共同承辦，港台也作出節目調動，加強播放相關節目及資訊，為出戰的香港運動員打氣。

但報導表示，不少網民都懷疑，港台是因應現時中日關係惡化，才突然抽起「工作細胞」。

另據法廣網報導，中日關係緊張升溫，兩國民間交流活動亦受影響。不過，親中陣營對香港應否緊跟「主旋律」出現不同聲音。

港媒政治專欄引述不具名建制派立法會議員指，在大是大非上，香港的立場當然要與國家保持一致，但作為國際化商業城市，香港的社會文化氛圍與內地不同，無須事事跟足。他擔憂若連無政治意味的動畫也要停播，恐損害香港的國際形象。

不過，經常在媒體解讀國家政策的全國港澳研究會顧問劉兆佳則持不同意見。他表示，中日關係緊張，香港不可能置身事外；若內地加大對日本的制裁力度，香港在一定程度上可能需要配合。

