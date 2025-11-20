教餵水母時摸腰 中學實驗室技術員涉非禮女生 被控12罪

我的頻道

香港新聞組／香港20日電
香港粉嶺裁判法院19日開審一宗中學實驗室男技術員涉嫌多次襲擊及非禮4名女學生案件；被告巫嘉明否認12項控罪，包括多宗普通襲擊與猥褻侵犯，事主均為曾就讀該中學學生，其中一女學生指控被告在教授水母餵食時多次以手觸碰其腰部，令她感到極度不適，涉案事件由社工去年接獲投訴後報警，案件正進行聆訊。

香港明報報導，被告巫嘉明（49歲，報稱技術員）否認10項普通襲擊罪及兩項猥褻侵犯罪。其中7項普通襲擊罪於2023年9月至2024年9月7日期間分別在某中學及香港科學館發生，事主為W。被告當時為前述中學的實驗室技術員，負責管理水母學會。

兩項普通襲擊罪於2024年6月22日分別在紅磡某餐廳及香港科學館發生，事主為X。一項猥褻侵犯罪於2024年6月22日在私家車發生，事主為Y。一項猥褻侵犯及一項普通襲擊罪分別於2022及2023年在某中學發生，事主為Z。

報導指出，現已中學畢業的事主W在屏風後供稱，首次事件發生於2023年9月，當時她是學校水母學會成員，當日早上與被告在校內實驗室的預備室餵水母吃東西，被告站在她左後方，突然用手觸碰其右腰。W說，起初以為自己想太多了，但被告後來再犯，她覺得很不舒服。

