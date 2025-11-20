我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：白宮向烏克蘭施壓 感恩節前不簽和平協議就失去美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

「劍神」打頭陣 蔡俊彥「守尾門」 港男子花劍隊摘全運首金

香港新聞組／香港20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
在香港進行的第十五屆全國運動會男子花劍團體金牌賽中，香港隊45比34戰勝福建隊，奪得金牌。圖為香港隊選手張家朗（右）和福建隊選手許杰在比賽。(新華社)
在香港進行的第十五屆全國運動會男子花劍團體金牌賽中，香港隊45比34戰勝福建隊，奪得金牌。圖為香港隊選手張家朗（右）和福建隊選手許杰在比賽。(新華社)

由張家朗、蔡俊彥、梁千雨及吳諾弘組成的男子花劍港隊，先後淘汰浙江和江蘇隊，19日在全運會男子花劍團體賽決賽以45：34力克福建隊，奪得香港劍擊項目歷來首面團體金牌。四人均認為，能夠實現劍擊全運金牌「零的突破」的關鍵在於團結精神及互相信任。

香港文匯報報導，團體賽以個人賽成績排列種子名次，男花港隊被列為三號種子，他們先在八強以45：38淘汰六號種子浙江隊，四強面對江蘇隊在未遇到太大考驗下以45：30取勝，首度殺入全運會團體賽決賽對福建隊。

第十五屆全國運動會男子花劍團體金牌賽19日在香港啟德體藝館舉行，香港隊最終以45...
第十五屆全國運動會男子花劍團體金牌賽19日在香港啟德體藝館舉行，香港隊最終以45比34勝福建隊奪金。圖為香港男子花劍隊張家朗在奪冠後激情慶祝。（中通社）

決賽由兩屆奧運金牌得主的「香港劍神」張家朗打頭陣迎戰杭州亞運銀牌得主陳海威，港將先取1分，及後陳海威連取2分反超前，二人今節均主動進攻，張家朗在3：3後連取兩分，助港隊以5：3完成第一節。第二節由世界冠軍兼「世一」蔡俊彥鬥本屆全運會個人賽金牌得主許杰，後者在初段令蔡俊彥陷入苦戰，蔡俊彥調整後打出兩劍單燈，終以10：9完成第二節。

第三節由梁千雨對陳偉全，梁千雨雖然在領先下被對手連追數分，幸好最後一劍裁判判梁千雨先起動，港隊以15：13完成此節。

第四節由張家朗火拚許杰，前者一開始便連取2分，許杰其後主動搶攻，把分差收窄至2分，但張家朗其後穩住陣腳，以20：17完成此節。

來到第五節，比賽進入後半段。梁千雨遇上陳海威，前者連取三分，助港隊領先23：17，並以25：21完成第五節。去到第六節，港隊已經把比分拉開，其後並沒有受太大考驗，最終以45：34力克福建隊，刺下劍擊項目全運會歷來首面金牌。

負責「守尾門」的蔡俊彥(Ryan)在比賽獲勝後脫下面罩，與另外三名隊友擁抱，慶祝這塊得來不易的金牌。在決賽被安排在最尾一節上陣，Ryan表示當時也有壓力，「以往都是我打第八節，近一年我們嘗試分擔一下大家的壓力，偶爾會換我打最後一棒，取勝一刻真的很開心，看著隊友也覺得很感動 。」

劍擊港隊往屆全運得1銀5銅，今屆已取1金1銀2銅。男花四子勇奪團體賽金牌，將可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計畫」獎金150萬港元(約19萬美元)。

同日上演的女子佩劍團體賽，港隊由薛雅齊、朱詠翹、梁洛文和劉綺程出戰，8強以42：45憾負廣東，緊接第五至八名次賽先挫北京，後以39：45不敵天津，以第六名完成。

在香港進行的第十五屆全國運動會男子花劍團體金牌賽中，香港隊45比34戰勝福建隊，...
在香港進行的第十五屆全國運動會男子花劍團體金牌賽中，香港隊45比34戰勝福建隊，奪得金牌。香港隊選手張家朗（左）和福建隊選手黃夢愷在比賽中握手致意。(新華社)

香港 杭州亞運 奧運

上一則

全球招聘…科大擬70億辦醫學院 6教授到任、36學者簽意向

下一則

成都95後女生遇「套路貸」 借13萬變1260萬 拿房抵押

延伸閱讀

新加坡部長諷香港球迷球隊「像白痴一樣」談話曝光後致歉

新加坡部長諷香港球迷球隊「像白痴一樣」談話曝光後致歉
全運會百米欄差0.04秒 吳艷妮拿銀痛哭

全運會百米欄差0.04秒 吳艷妮拿銀痛哭
「小女車神」李思穎全運單屆3金 港隊第1人 何詩蓓5分鐘摘2銅

「小女車神」李思穎全運單屆3金 港隊第1人 何詩蓓5分鐘摘2銅
中國全運會 鞏立姣奪下鉛球5連冠後宣布退役

中國全運會 鞏立姣奪下鉛球5連冠後宣布退役

熱門新聞

兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30
11月14日，載著神舟20號航天員乘組的神舟21號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。這是航天員陳冬安全順利出艙。（新華社）

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

2025-11-14 05:06
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32
日本首相高市早苗。(路透)

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

2025-11-15 08:59
施普林格·自然（Springer Nature）16日發布「自然」增刊「自然指數-科研城市」。北京自2016年以來穩居第一。圖為2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松在北京亦莊舉行。（新華社）

2024年全球十強科研城市排名 首出現逾半數皆在中國

2025-11-16 10:57

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據