「劍神」打頭陣 蔡俊彥「守尾門」 港男子花劍隊摘全運首金

在香港進行的第十五屆全國運動會男子花劍團體金牌賽中，香港隊45比34戰勝福建隊，奪得金牌。圖為香港隊選手張家朗（右）和福建隊選手許杰在比賽。(新華社)

由張家朗、蔡俊彥、梁千雨及吳諾弘組成的男子花劍港隊，先後淘汰浙江和江蘇隊，19日在全運會男子花劍團體賽決賽以45：34力克福建隊，奪得香港 劍擊項目歷來首面團體金牌。四人均認為，能夠實現劍擊全運金牌「零的突破」的關鍵在於團結精神及互相信任。

香港文匯報報導，團體賽以個人賽成績排列種子名次，男花港隊被列為三號種子，他們先在八強以45：38淘汰六號種子浙江隊，四強面對江蘇隊在未遇到太大考驗下以45：30取勝，首度殺入全運會團體賽決賽對福建隊。

第十五屆全國運動會男子花劍團體金牌賽19日在香港啟德體藝館舉行，香港隊最終以45比34勝福建隊奪金。圖為香港男子花劍隊張家朗在奪冠後激情慶祝。（中通社）

決賽由兩屆奧運 金牌得主的「香港劍神」張家朗打頭陣迎戰杭州亞運 銀牌得主陳海威，港將先取1分，及後陳海威連取2分反超前，二人今節均主動進攻，張家朗在3：3後連取兩分，助港隊以5：3完成第一節。第二節由世界冠軍兼「世一」蔡俊彥鬥本屆全運會個人賽金牌得主許杰，後者在初段令蔡俊彥陷入苦戰，蔡俊彥調整後打出兩劍單燈，終以10：9完成第二節。

第三節由梁千雨對陳偉全，梁千雨雖然在領先下被對手連追數分，幸好最後一劍裁判判梁千雨先起動，港隊以15：13完成此節。

第四節由張家朗火拚許杰，前者一開始便連取2分，許杰其後主動搶攻，把分差收窄至2分，但張家朗其後穩住陣腳，以20：17完成此節。

來到第五節，比賽進入後半段。梁千雨遇上陳海威，前者連取三分，助港隊領先23：17，並以25：21完成第五節。去到第六節，港隊已經把比分拉開，其後並沒有受太大考驗，最終以45：34力克福建隊，刺下劍擊項目全運會歷來首面金牌。

負責「守尾門」的蔡俊彥(Ryan)在比賽獲勝後脫下面罩，與另外三名隊友擁抱，慶祝這塊得來不易的金牌。在決賽被安排在最尾一節上陣，Ryan表示當時也有壓力，「以往都是我打第八節，近一年我們嘗試分擔一下大家的壓力，偶爾會換我打最後一棒，取勝一刻真的很開心，看著隊友也覺得很感動 。」

劍擊港隊往屆全運得1銀5銅，今屆已取1金1銀2銅。男花四子勇奪團體賽金牌，將可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計畫」獎金150萬港元(約19萬美元)。