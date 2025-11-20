香港、深圳聯手 6行動打造全球金融科技中心

我的頻道

香港特派員李春／香港20日電
香港將與深圳打造全球金融科技中心。圖為香港地標國際金融中心大廈及維多利亞港兩岸高樓聳立資料圖。（中新社）
香港將與深圳打造全球金融科技中心。圖為香港地標國際金融中心大廈及維多利亞港兩岸高樓聳立資料圖。（中新社）

香港和深圳財經部門，宣稱要聯手打造全球金融科技中心，以此來鞏固提升香港的國際金融中心地位、助力深圳建設具全球重要影響力的產業金融中心。

港府的財經事務及庫務局與深圳市地方金融管理局，19日聯合發布「關於攜手打造港深全球金融科技中心的行動方案(2025-2027年)」，提出打造全球金融科技中心。

港府財庫局局長許正宇說，兩地聯手推出的方案，結合香港在金融科技領域的領先優勢，與深圳的產業金融強項，提出多項涵蓋數字金融、科技金融、綠色金融、普惠金融及養老金融等範疇的重點措施，目標是在2027年年底前，落地超過20個深港跨境數據驗證平台金融領域應用場景。

新公布的行動方案，有六項重點措施，包括推動深圳金融機構在香港成立金融科技子公司；支持兩地共建金融科技聯合孵化器；鼓勵深圳科技企業利用香港「生物科技公司上市通道」、「特專科技公司上市通道」及「科企專線」等便利政策來港融資；鼓勵深圳企業在港發行可持續發展離岸人民幣債券；推動數位人民幣應用場景持續創新；以及支持兩地共同參與「多種央行數碼貨幣跨境網絡」項目的研究與應用。

這個行動方案還提出，要推動港深兩地共同培育金融科技人才，並加強與業界的連繫及合作，包括推進「深港澳金融科技師」專才計畫、鼓勵兩地行業協會及金融機構合辦金融科技活動；以及加強兩地大型金融科技活動聯動合作等。

