全球招聘…科大擬70億辦醫學院 6教授到任、36學者簽意向

香港新聞組／香港20日電
香港科技大學獲港府批准設立香港第三所醫學院，醫衞局局長盧寵茂揚科大計劃書策略定位清晰，具備全球視野，學術與科研實力兼備，而且財力雄厚。（中新社）
香港科技大學獲港府批准設立香港第三所醫學院，醫衞局局長盧寵茂揚科大計劃書策略定位清晰，具備全球視野，學術與科研實力兼備，而且財力雄厚。（中新社）

香港科技大學日前獲政府批准開辦本港第三間醫學院，校方19日稱未來25年將投放逾70億元(港幣，約8.9億美元)發展醫學院，校長葉玉如指出，已有6名臨床教授到任，亦有36名資深學者簽署加盟意向書，即將全球招聘創院院長和教授等。

香港明報、文匯報報導，科大19日開記者會簡介新醫學院，擬設四年制第二學位課程，目標是培養擁抱科技的新一代醫生，特色包括提供早期臨床體驗、基層醫療融合臨床實習，以及科技、人工智能等整合式培訓。課程設計會參照國際頂尖醫學院課程，確保學習目標符合醫委會要求。首屆學生預計2028/29學年入學，收生人數為50。其後逐步擴展至人工智能、人文科學等領域。

醫衛局長盧寵茂日前表示，未來25年政府與科大出資籌辦醫學院比例約一比一。科大校董會主席沈向洋透露，校方承諾未來25年投入70多億元建設醫學院，強調科大目前財政穩健，有賴歷屆校董會委善管理大學財政，「沒有借錢、欠錢」使科大成為港大、中大以外財政儲備最充足的資助大學。他說校方已接觸不少捐款人，有信心應付籌辦醫學院開支。據教育局今年2月提供數據，截至去年6月30日科大儲備近200億元(約25.6億美元)。

報導指出，人手方面，葉玉如說醫學院團隊已見雛形，6名臨床教授已到任，包括澳洲國立大學健康與醫學院前院長Russell Gruen，早前另有36名來自香港、美國、澳洲等地的資深學者簽訂加盟意向書，均具有醫學教育及研究背景。院長空缺亦會作全球招聘，要富有醫學教育經驗，對中國內地及香港有認識。

葉玉如並說，校方不會要求學生畢業後留港執業或從事研究，一切以學生興趣為先，即使學生選擇科研發展、執業或創業，校方均會支持。

在臨床服務方面，除與公立醫院合作外，亦將與其他醫療機構及高等院校推動國際交流與學習。葉玉如舉例說，港科大團隊曾赴加州大學聖地牙哥分校、瑞典卡羅林斯卡學院等世界頂尖醫學院考察，近期亦積極與海外大學交流，獲得廣泛支持。港科大下一步將與政府簽署諒解備忘錄，正式成立科大醫學院，未來兩周會跟政府商討以哪間醫院作為教學醫院。

香港科技大學獲批籌辦香港第三間醫學院。科大19日召開記者會，介紹學院發展建設規劃...
香港科技大學獲批籌辦香港第三間醫學院。科大19日召開記者會，介紹學院發展建設規劃、課程安排及收生計畫等，料將於2028年開學，首屆錄取50名學生。(香港中通社)

香港 澳洲 人工智能

