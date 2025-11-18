我的頻道

「歡喜哥」許紹雄設靈 佘詩曼送花圈「老豆千古 永遠懷念」

香港新聞組／香港18日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖:shutterstock)

香港資深演員、以「歡喜哥」大暴紅、人稱「Benz哥」的許紹雄上月28日因腎癌引發器官衰竭離世，17日許紹雄的家屬在大圍寶福紀念館設靈，喪禮以佛教儀式進行，翌日上午舉行大殮儀式後隨即出殯，靈柩奉移火化。

許紹雄女兒許惠菁在受訪時，坦言父親的離世對其一家人而言相當突然。她哽咽表示曾答應代父照顧家人，她強調會繼續努力工作、好好生活，並在處理後事後全心投入原有工作。談及遺憾，她承認未能讓父親抱孫，亦覺得時間不夠讓她盡孝。

靈堂布置簡約，正中放上一張許紹雄身穿西裝、笑容滿面的遺照，橫匾寫上「永遠懷念」，掛在左邊的祭文布則寫上「父親大人冥鐾 昊靝罔極 孝女惠菁 男俊貽泣血」，而靈前放了太太及子女的花圈，旁邊也放了許紹雄乾女兒佘詩曼送上的「老豆千古 永遠懷念」花圈。靈堂內的電視播許紹雄生前的影視作品及領獎片段。

雖然家屬曾表示希望親友以捐款代替贈送花圈，但整個靈堂布滿花圈，當中包括由香港警務處、電視廣播有限公司許濤及全體同事、周潤發夫婦、劉德華、任達華、曾志偉、劉偉強、王晶、楊千嬅與丁子高、鄭少秋、方平與鮑起靜、鄭則仕與太太、劉青雲與郭藹明、黃子華、吳君如、黎姿、林俊傑、陳小春及應采兒、譚耀文、羅嘉良與太太、邵美琪、薛家燕、陳妙瑛、吳卓羲等送上的花圈。

靈堂外同樣形成一片花海，有成龍、古天樂、宣萱、張栢芝、余安安、鄭裕玲、吳彥祖、林峯、胡杏兒、苑瓊丹、陳展鵬與太太單文柔等人送上的花圈。

家屬特別安排採訪區予記者做訪問，藝人黎芷珊、陳敏之及關寶慧在場外幫忙打點。17日下午3時，關禮傑、林子善及韓馬利夫婦等先後抵達靈堂。

許紹雄女兒許惠菁受訪，她先感謝在場傳媒關心，坦言其父的離世對大家甚至他們一家也相當突然及不真實，並感激一眾親友對他們的愛及陪伴。許惠菁表示，不會停用父親的社交平台，讓大眾能夠繼續藉此追憶與懷念父親。待她妥善處理父親的身後事後，會將過往與父親拍攝的短片及照片上載至平台，期望父親的開心形象能長存於大家心中。

