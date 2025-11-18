我的頻道

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

港粵破跨境假結婚 2年逾60案 廣告稱可賺3.8萬美元 最小20歲

香港新聞組／香港18日電
粵港假結婚集團在拍賣網招人，以10萬元酬勞作招徠，招攬香港居民與非本地居民參與假結婚賺快錢，包括主腦47人已遭粵港拘捕。（取材自香港入境處）
假結婚可賺數十萬港元？網上誘人犯罪猖獗！香港入境處聯同廣東省公安廳出入境管理總隊的調查人員，日前進行了代號為「閃刺2025」的聯合執法行動，成功瓦解跨境假結婚犯罪集團。17日行動中，入境處拘捕兩名集團主腦、骨幹，連同早前行動共拘捕37名涉案者，涉及逾60宗假結婚案，涉款達750萬元（港幣，下同，約96.5萬美元），年紀最小僅20歲。

大公報報導，兩名被捕主腦和骨幹除安排其他人進行假結婚外，自己亦參與假結婚。內地執法部門則在廣東拘捕包括集團骨幹及涉嫌假結婚者共10人。

調查顯示該犯罪集團在網上大量刊登廣告，聲稱「搵快錢」、「合法快錢、做散工、即日出糧」，招攬香港居民與非本地居民，參與假結婚勾當。這些廣告標榜3日內單身男士可搵高達7萬元，單身女士可收10至15萬元以上，完成所有程序總共可收17至24萬元，甚至高達30萬元（約3.8萬美元）。

入境處總入境事務主任鄧偉業表示，17日的行動搜查了2個住宅單位，分別拘捕1男1女香港居民，年齡43至57歲。相信被捕的2人為一個假結婚犯罪集團的主腦及骨幹成員。連同較早前的執法行動，入境處共拘捕37人，包括32名香港居民及5名非本地居民，分別為18男19女，年齡介乎20至65歲。內地執法部門同時在廣東拘捕2名集團骨幹成員，以及8名涉嫌假結婚的內地居民。

在2023至2024年間，兩地的執法人員發現超過60多宗犯案手法相近的懷疑假結婚個案。經過兩地情報分析及深入調查後，入境處鎖定一個由被捕人士為首的假結婚犯罪集團。

犯罪集團分工精細，成員各自負責不同的工作崗位，提供「一條龍」式服務，包括：招攬及利誘香港居民進行假結婚；安排辦理申請結婚手續；陪同涉案人士前往內地進行假結婚；指導涉案人士如何應對入境處的查問等。

調查發現，集團為招攬更多人士參與，透過「佣金制」方式，利誘已參與假結婚的涉案者成為集團成員，以協助集團招攬更多人士參與假結婚。每當成功安排1名人士進行假結婚後，集團成員可以賺取佣金，以鼓勵招攬更多人士參與非法勾當。

入境處相信該犯罪集團在2023至2024年間共安排60多宗假結婚。初步推算，所涉案金額超過750萬元。行動仍在進行，不排除會有更多涉案者被捕。

香港

