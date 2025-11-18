我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

「小女車神」李思穎全運單屆3金 港隊第1人 何詩蓓5分鐘摘2銅

香港新聞組／香港18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
全運會場地自行車項目女子全能賽17日在香港單車館舉行，港隊李思穎以總分124分奪冠，繼女子公路自行車個人賽、場地自行車女子麥迪遜賽後，斬獲本屆全運會第三枚金牌。（中新社）
全運會場地自行車項目女子全能賽17日在香港單車館舉行，港隊李思穎以總分124分奪冠，繼女子公路自行車個人賽、場地自行車女子麥迪遜賽後，斬獲本屆全運會第三枚金牌。（中新社）

相信自己！香港單車代表、「小女車神」李思穎以這樣一句總結自己的全運會3金之旅。繼公路賽及麥迪遜賽勇奪金牌後，這位年僅24歲的港產車手再於女子全能賽以一分之微力壓河南隊選手周夢寒登上頒獎台頂端，成為單屆全運會摘下3金的「港隊第一人」，亦是港隊本屆全運第8金；李思穎累計4面金牌也是史上最多全運會金牌的香港運動員。

全運會女子50米自由泳決賽17日在廣東深圳舉行，港隊何詩蓓獲得銅牌，「女飛魚」已...
全運會女子50米自由泳決賽17日在廣東深圳舉行，港隊何詩蓓獲得銅牌，「女飛魚」已完成本屆4項賽事，泳隊今屆共奪得3金3銅佳績，創歷屆新高。（中新社）

大公、文匯報報導，全運游泳項目煞科，已贏得兩面金牌的何詩蓓17日轉戰50米短途決賽，未被5分鐘接連出戰兩賽難倒，最終分別在50米蛙泳及50米自由泳連奪兩銅，為初戰全運會畫上完美句號。這位香港「女飛魚」已完成今屆4項賽事，總結泳隊今屆成績，共奪得3金3銅佳績，創下歷屆新高。

賽前已經手握兩面金牌的李思穎，來到自己今屆全運會最後一戰女子全能賽仍然強勢，完成首兩項捕捉賽和衝刺賽後高踞榜首，到第3項淘汰賽她以第3名完成仍然位處第一，不過領先次席的四川隊選手劉佳麗僅6分，令最後一項記分賽至為關鍵。

記分賽初段李思穎表現不俗，頭4個衝分圈有3次得分，不過之後她被嚴密看管下未能突圍，最終憑藉頑強鬥志守住主要競爭對手的攻勢，以一分之微力壓周夢寒，在文體旅局長羅淑佩手上接過今屆全運會個人第3面金牌，在主場觀眾面前創造歷史。

4年前在陝西全運會拿下生涯首面全運金牌，4年後已成為港隊歷史「金牌王」，李思穎的躍升速度簡直不可思議，她坦言連自己都感到驚訝：「好滿足、好開心，亦好驚訝。」

香港單車隊總教練達海飛大讚愛徒：「我為她驕傲，最重要的是她在自己家鄉做到這件事，對所有人來說都是美妙時刻。」對於今屆全運會短距離賽事成績，達海飛認為內地車手水準達到世界級，比賽很困難是預料之內，期待香港車手可以吸取經驗，為下年亞運會作準備。

此外，何詩蓓首戰全運會，參加4項個人項目，她已先後在200米自由泳及100米自由泳贏得金牌，成為歷來首位在單屆全運會獲得兩面金牌的香港運動員。17日晚她在50蛙泳和50自由泳再度出擊，先在晚上7時05分於50蛙登場，相隔5分鐘再出戰50自決賽，經過連日比賽，對何詩蓓的體能構成重大考驗。賽後她未見疲態，笑言5分鐘游兩場比賽滿意發揮，並感謝團隊合作。」

香港 河南

上一則

「歡喜哥」許紹雄設靈 佘詩曼送花圈「老豆千古 永遠懷念」

下一則

訪港遊客前10月4100萬人次升12% 全年料5000萬人次

延伸閱讀

中國全運會 鞏立姣奪下鉛球5連冠後宣布退役

中國全運會 鞏立姣奪下鉛球5連冠後宣布退役
王曼昱擊敗孫穎莎 衛冕中國全運會女乒冠軍

王曼昱擊敗孫穎莎 衛冕中國全運會女乒冠軍
全運會／「神仙打架」巔峰對決 樊振東4：2逆轉王楚欽

全運會／「神仙打架」巔峰對決 樊振東4：2逆轉王楚欽
乒乓「神仙打架」 樊振東全運會4：2逆轉勝王楚欽

乒乓「神仙打架」 樊振東全運會4：2逆轉勝王楚欽

熱門新聞

一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30
11月14日，載著神舟20號航天員乘組的神舟21號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。這是航天員陳冬安全順利出艙。（新華社）

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

2025-11-14 05:06
楊先生花錢相親六次未成，要求退費。（取材自@都市接到辦）

35歲高校師花7980元相親6次全敗 女方都說受不了這個…

2025-11-11 07:30
西班牙國王訪華，陪同出行的王后雷蒂西亞成為媒體追焦中心。圖為兩人抵達成都機場。（視頻截圖）

高顏值王室訪中 西班牙王后氣場炸裂 全身黑衣透露訊息

2025-11-11 01:28

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費