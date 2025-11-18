「小女車神」李思穎全運單屆3金 港隊第1人 何詩蓓5分鐘摘2銅

全運會場地自行車項目女子全能賽17日在香港單車館舉行，港隊李思穎以總分124分奪冠，繼女子公路自行車個人賽、場地自行車女子麥迪遜賽後，斬獲本屆全運會第三枚金牌。（中新社）

相信自己！香港 單車代表、「小女車神」李思穎以這樣一句總結自己的全運會3金之旅。繼公路賽及麥迪遜賽勇奪金牌後，這位年僅24歲的港產車手再於女子全能賽以一分之微力壓河南 隊選手周夢寒登上頒獎台頂端，成為單屆全運會摘下3金的「港隊第一人」，亦是港隊本屆全運第8金；李思穎累計4面金牌也是史上最多全運會金牌的香港運動員。

全運會女子50米自由泳決賽17日在廣東深圳舉行，港隊何詩蓓獲得銅牌，「女飛魚」已完成本屆4項賽事，泳隊今屆共奪得3金3銅佳績，創歷屆新高。（中新社）

大公、文匯報報導，全運游泳項目煞科，已贏得兩面金牌的何詩蓓17日轉戰50米短途決賽，未被5分鐘接連出戰兩賽難倒，最終分別在50米蛙泳及50米自由泳連奪兩銅，為初戰全運會畫上完美句號。這位香港「女飛魚」已完成今屆4項賽事，總結泳隊今屆成績，共奪得3金3銅佳績，創下歷屆新高。

賽前已經手握兩面金牌的李思穎，來到自己今屆全運會最後一戰女子全能賽仍然強勢，完成首兩項捕捉賽和衝刺賽後高踞榜首，到第3項淘汰賽她以第3名完成仍然位處第一，不過領先次席的四川隊選手劉佳麗僅6分，令最後一項記分賽至為關鍵。

記分賽初段李思穎表現不俗，頭4個衝分圈有3次得分，不過之後她被嚴密看管下未能突圍，最終憑藉頑強鬥志守住主要競爭對手的攻勢，以一分之微力壓周夢寒，在文體旅局長羅淑佩手上接過今屆全運會個人第3面金牌，在主場觀眾面前創造歷史。

4年前在陝西全運會拿下生涯首面全運金牌，4年後已成為港隊歷史「金牌王」，李思穎的躍升速度簡直不可思議，她坦言連自己都感到驚訝：「好滿足、好開心，亦好驚訝。」

香港單車隊總教練達海飛大讚愛徒：「我為她驕傲，最重要的是她在自己家鄉做到這件事，對所有人來說都是美妙時刻。」對於今屆全運會短距離賽事成績，達海飛認為內地車手水準達到世界級，比賽很困難是預料之內，期待香港車手可以吸取經驗，為下年亞運會作準備。

此外，何詩蓓首戰全運會，參加4項個人項目，她已先後在200米自由泳及100米自由泳贏得金牌，成為歷來首位在單屆全運會獲得兩面金牌的香港運動員。17日晚她在50蛙泳和50自由泳再度出擊，先在晚上7時05分於50蛙登場，相隔5分鐘再出戰50自決賽，經過連日比賽，對何詩蓓的體能構成重大考驗。賽後她未見疲態，笑言5分鐘游兩場比賽滿意發揮，並感謝團隊合作。」