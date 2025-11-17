我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美禁Nvidia晶片輸中 反捧出身價230億美元的中國AI富豪

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳

香港太古城14廈食水現瀝青 過濾器一夜變黑 水署：不危害人體

香港新聞組／香港17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港再有屋苑住戶的食水出現黑點，繼今年6月粉嶺皇后山邨發生食水黑點事件後，港島東區太古城有14幢大廈的住戶食水中出現黑點。水務署16日晚公布，相關沉積物經化驗證實是瀝青，有關沉積物屬惰性物質，對人體沒危害，水樣本的水質亦符合香港食水標準。

大公報報導，水務署相信事件緣於15日晚在太古城附近進行供水調度，引致水壓變化，揚起水管內的瀝青沉積物。該署稱17日前可完成清洗各受影響大廈的天台食水貯水缸。

受到食水黑點的影響，有太古城居民家中花灑的過濾器一夜間變黑，不少居民16日登記沖洗水表，並購買大容量礦泉水回家飲用。

太古城部分樓宇居民15日晚上發現，家中水喉流出的食水中漂浮黑色沉積物，擔心食水安全。不少人購買礦泉水回家，附近超市16日有幾種品牌的礦泉水或蒸餾水被搶購一空，不少人到水務署設置於屋苑附近的取水車裝水。

居民梁太亦表示，16日一早接獲通知後，打開水喉就發現水中有明顯黑色顆粒，幾乎全日都存在，且不僅飲用水受影響，洗衣機洗過的衣服只能重新清洗。

水務署16日表示，密切跟進太古城部分樓宇用戶食水出現黑點事件，進一步調查顯示，受影響座數主要來自第四期及第五期共14座大廈，占總座數約兩成。署方稱，為配合水管維修工程，水務署15日晚曾在太古城附近進行供水調度，而水壓變化可能揚起水管內的沉積物。同時，該署15日晚調查時發現屋苑公共水管入水口的一個濾網設施破損，懷疑少量沉積物因而進入屋苑公共水管。

水務署表示，平日有定期檢查屋苑入水口濾網，最近一次在3日進行。有關濾網設施已於15日晚修復，署方又加強沖洗有關水管。署方安排於16日晚非繁忙用水時間（約凌晨12時30分），開始清洗各受影響大廈的地下食水貯水缸，17日早上非繁忙用水時間後開始清洗各受影響大廈的天台食水貯水缸，預計相關清洗工作可於17日內完成。

此外，水務署已派員與物業管理處一同跟進及協助居民沖洗水表及熱水爐的入水位。

香港

上一則

「上下午價格不一樣」 華強北商家：內存條炒成「黑金條」

下一則

不只侵占、受賄…釋永信遭官方批捕 恐涉嚴重刑事犯罪

延伸閱讀

杭州街頭有個上3道鎖的行李箱 半年了…警方為何沒輒？

杭州街頭有個上3道鎖的行李箱 半年了…警方為何沒輒？
漫遊倫敦

漫遊倫敦
廣州最醜建築「圓大樓」13億起拍 掛15天無人問

廣州最醜建築「圓大樓」13億起拍 掛15天無人問
陸男「求見李嘉誠」被拒 向長江集團中心潑紅漆、襲保全

陸男「求見李嘉誠」被拒 向長江集團中心潑紅漆、襲保全

熱門新聞

一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30
中國駐大阪總領事薛劍。（新華社）

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

2025-11-09 11:48
11月14日，載著神舟20號航天員乘組的神舟21號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。這是航天員陳冬安全順利出艙。（新華社）

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

2025-11-14 05:06

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命

改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命
高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉