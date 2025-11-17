單日奪雙金 香港全運會金牌數破紀錄 張家朗花劍得銅

在香港舉行的全運會場地自行車女子麥迪遜賽決賽中，港隊組合李思穎（右）／梁穎儀16日奪冠。圖為兩人在比賽中接力。（新華社）

第15屆全運會香港 代表隊16日單日奪雙金，累積7金2銀5銅佳績，再破歷來單屆最多金牌數紀錄。「男飛魚」何甄陶在男子50米自由泳決賽游出破香港紀錄的21.71秒摘金，獲游泳港隊第3面獎牌。已在女子公路賽封后的「小女車神」李思穎，16日場地與梁穎儀在女子麥迪遜賽奪金。而韋祺、Robin Elg、彭詩雅、奧斯卡 聯手在三項鐵人混合接力賽摘銀，兩屆奧運 金牌得主張家朗男子花劍個人賽掛銅。

綜合文匯報、大公報報導，28歲的何甄陶16日在強項男子50米自由泳決賽中展現驚人爆發力，以21.71秒打破個人保持的香港紀錄，力壓潘展樂奪金，取得香港泳隊史上首面全運會男子賽事金牌。

賽後何甄陶難掩興奮，表示剛參加完世錦賽，已創下個人最佳成績，這次本來只想盡量接近那個水平就好，沒想到這次再次打破香港紀錄，「難以置信的開心。」

16日晚在深圳大運中心游泳館舉行的全運會男子50米自由泳決賽中，港隊何甄陶奪得冠軍。（中新社）

他完成全運會後將放假，暫時專注在博士學業。他在美國出生長大，父母都是香港人，2019年加入港隊後屢寫歷史更連續兩屆取得奧運資格。

手握兩金的何詩蓓，來到非主項50米自由泳及50米蛙泳依然有好表現，17日她將於5分鐘內連續出戰50米自由泳及50米蛙泳兩項決賽。

男子花劍及女子佩劍個人賽，雖然張家朗在四強以9：15不敵福建選手許杰，但其後以15：2 大勝內地劍手曾昭然，奪得其在全運會首面個人賽獎牌。張家朗將於19日與隊友出戰團體賽，力爭再衝擊金牌。

張家朗賽後透露，之前選擇「避戰」世界盃西班牙站好好休養，令自己有更佳狀態，但可惜今次未能把握機會晉身決賽，「打四強之前跟自己說不可以落敗，因為我不想爭銅牌，但許杰真的打得好好，很穩陣，但能取得銅牌都感到滿足。」

將軍澳單車館16日上演場地單車賽第4日賽事，「小女車神」李思穎在女子麥迪遜賽夥拍隊友梁穎儀衝擊金牌，「雙穎」以總積分45分帶出贏下金牌，成為李思穎今屆全運會第2金。

至於鐵人三項混合接力賽，港將奧斯卡、Robin Elg、韋祺和彭詩雅攜手摘銀，繼15日單項賽摘銅後再有獎牌落袋，這亦是3鐵港隊連續第二日登上領獎台。