香港選委界論壇不辦辯論 50人全數出席 輪流述政綱

選委會界別論壇16日在伊利沙伯體育館舉行，是港府主辦39場「愛國者同心治港」選舉論壇中的其中一場。50名候選人全部出席，另外超過1100名選委到場。（中通社）

2025年立法會選舉將於下月7日舉行，港府 11日起主辦一連39場選舉論壇，其中選舉委員會界別論壇16日下午舉行，50名候選人全數出席。這是候選人最多的界別，候選人來自不同背景，他們聚焦的議題多元，既包括醫療和教育等民生議題，也有人工智能（AI）和低空經濟等創科議題，以及航運和灣區 融合等經濟議題。

大公報報導，候選人表示，希望幫助香港 更好融入國家發展大局，向世界展示香港魅力，落實深化改革，提升市民生活幸福感。逾1100位選委出席論壇，他們表示，論壇安排十分順暢，且氣氛熱烈，充分展現了優質民主的特色，讓選委充分了解候選人背景，選出最能代表自己的議員。

另據明報報導，港府16日於伊利沙白體育館舉辦立法會選委會界別選舉論壇，有權投票的1468名選委會成員，政制及內地事務局長曾國衛稱逾1100名選委入場。

報導稱，是次論壇不設辯論或提問環節，每人獲兩分半鐘介紹政綱，被問到選委僅闡述政綱是否仍算論壇，曾國衛說希望該界別論壇「一氣呵成」，若分開數場，選委無法出席全部場次會造成不公；又說考慮到場地、候選人數目，環節太多未必符合實際情況。候選人談及的政綱涉及不同範疇，其中不少談及對接國家「十五五」規畫、發展北都、經濟及創科等。

報導說，論壇上每5名候選人為一組輪流發表政綱，至少15人提及「十五五」規畫，不少候選人也提及融入大灣區或國家發展，其中工聯會曾志文稱推動大灣區跨境福利共融，港區廣東省政協委員吳英鵬則爭取大灣區規則銜接。不少候選人提到推進北都發展，例如民建聯陳永光倡北都建設「中藥創新園」，前發展局政助馮英倫則談及需妥善處理空間及交通規畫、發展與原有土地擁有人和環境的矛盾等。

報導指，按選舉事務處最新數字，選委會有1468人，即約300名選委無出席。論壇開放三面台予打氣團及選委入座，其中兩面台及台前約百多個座位預留予選委。按現場粗略目測，開場時約八成座位坐滿，不過不少選委陸續離開，直至論壇最後三分之一部分，選委區域座位約四成滿，完場前進一步減至約三成滿。

據報導，對於未及各候選人出場，不少選委於論壇後半段離席、會否對遲出場的候選人不公，曾國衛稱選委公務繁忙，又強調論壇有節目重溫。