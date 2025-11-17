我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美禁Nvidia晶片輸中 反捧出身價230億美元的中國AI富豪

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳

香港選委界論壇不辦辯論 50人全數出席 輪流述政綱

香港新聞組／香港17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
選委會界別論壇16日在伊利沙伯體育館舉行，是港府主辦39場「愛國者同心治港」選舉論壇中的其中一場。50名候選人全部出席，另外超過1100名選委到場。（中通社）
選委會界別論壇16日在伊利沙伯體育館舉行，是港府主辦39場「愛國者同心治港」選舉論壇中的其中一場。50名候選人全部出席，另外超過1100名選委到場。（中通社）

2025年立法會選舉將於下月7日舉行，港府11日起主辦一連39場選舉論壇，其中選舉委員會界別論壇16日下午舉行，50名候選人全數出席。這是候選人最多的界別，候選人來自不同背景，他們聚焦的議題多元，既包括醫療和教育等民生議題，也有人工智能（AI）和低空經濟等創科議題，以及航運和灣區融合等經濟議題。

大公報報導，候選人表示，希望幫助香港更好融入國家發展大局，向世界展示香港魅力，落實深化改革，提升市民生活幸福感。逾1100位選委出席論壇，他們表示，論壇安排十分順暢，且氣氛熱烈，充分展現了優質民主的特色，讓選委充分了解候選人背景，選出最能代表自己的議員。

另據明報報導，港府16日於伊利沙白體育館舉辦立法會選委會界別選舉論壇，有權投票的1468名選委會成員，政制及內地事務局長曾國衛稱逾1100名選委入場。

報導稱，是次論壇不設辯論或提問環節，每人獲兩分半鐘介紹政綱，被問到選委僅闡述政綱是否仍算論壇，曾國衛說希望該界別論壇「一氣呵成」，若分開數場，選委無法出席全部場次會造成不公；又說考慮到場地、候選人數目，環節太多未必符合實際情況。候選人談及的政綱涉及不同範疇，其中不少談及對接國家「十五五」規畫、發展北都、經濟及創科等。

選委會界別論壇16日在伊利沙伯體育館舉行，是港府主辦39場「愛國者同心治港」選舉...
選委會界別論壇16日在伊利沙伯體育館舉行，是港府主辦39場「愛國者同心治港」選舉論壇中的其中一場。50名候選人全部出席，另外超過1100名選委到場。（中通社）

報導說，論壇上每5名候選人為一組輪流發表政綱，至少15人提及「十五五」規畫，不少候選人也提及融入大灣區或國家發展，其中工聯會曾志文稱推動大灣區跨境福利共融，港區廣東省政協委員吳英鵬則爭取大灣區規則銜接。不少候選人提到推進北都發展，例如民建聯陳永光倡北都建設「中藥創新園」，前發展局政助馮英倫則談及需妥善處理空間及交通規畫、發展與原有土地擁有人和環境的矛盾等。

報導指，按選舉事務處最新數字，選委會有1468人，即約300名選委無出席。論壇開放三面台予打氣團及選委入座，其中兩面台及台前約百多個座位預留予選委。按現場粗略目測，開場時約八成座位坐滿，不過不少選委陸續離開，直至論壇最後三分之一部分，選委區域座位約四成滿，完場前進一步減至約三成滿。

據報導，對於未及各候選人出場，不少選委於論壇後半段離席、會否對遲出場的候選人不公，曾國衛稱選委公務繁忙，又強調論壇有節目重溫。

灣區 港府 香港

上一則

「蜜蜂多到門都進不去」 浙江民宅廚房挖出20斤蜂巢

下一則

「上下午價格不一樣」 華強北商家：內存條炒成「黑金條」

延伸閱讀

佘詩曼太拚命 飛8樓高「臨時加戲」開機門空拍 嚇死劇組

佘詩曼太拚命 飛8樓高「臨時加戲」開機門空拍 嚇死劇組
全運香港隊1天摘5獎牌 何詩蓓奪第2金 何思朗佩劍拿銀

全運香港隊1天摘5獎牌 何詩蓓奪第2金 何思朗佩劍拿銀
香港更新旅遊警示 呼籲港人赴日注意安全

香港更新旅遊警示 呼籲港人赴日注意安全
與鄭雨盛香港合體 玄彬笑喊必看「韓國製造」：我很帥

與鄭雨盛香港合體 玄彬笑喊必看「韓國製造」：我很帥

熱門新聞

一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30
中國駐大阪總領事薛劍。（新華社）

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

2025-11-09 11:48
11月14日，載著神舟20號航天員乘組的神舟21號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。這是航天員陳冬安全順利出艙。（新華社）

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

2025-11-14 05:06

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命

改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命
高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉