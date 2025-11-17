金融旺、就業差 港府上修全年經濟增長預測至3.2%

香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府 最新公布的失業率是3.9%，各方對香港 經濟現狀判讀不一，港府財政司長提前釋放觀光 客、就業、經濟成長等數據，稱香港金融市場暢旺，資產市場趨穩，會帶動消費信心，伴隨經濟向好，失業率料可緩和，港府要上修全年經濟增長（GDP）預測至3.2%。

對當前香港經濟現狀，各方說法不一，一方面金融市場穩定、股市反覆向好，觀光客續增，房市下跌可能見底；另一方面香港餐飲、零售等行業，繼續有結業潮，反映港人消費不夠力，同時近期就業出現困難。正是在這背景下，加上時近年底，財政司長陳茂波透過不同媒體，釋放經濟走好的訊息。

今年以來，港府力推「盛事經濟」，成果表現在訪港旅客人數上。陳茂波透過網誌說，訪港旅客數字在前10個月按年增12%，已超過4100萬人次，令香港餐飲、零售情況改善，私人消費開支在第3季增速輕微加快，按年實質上升至2.1%，反映香港本地市道逐漸恢復。

最新的香港本地失業率是3.9%，令社會再關注香港就業問題，同時已產生對引進外勞的牴觸。陳茂波說，港府18日將公布勞工市場相關數據，有望趨向穩定。

至於香港整體經濟走勢，陳茂波認為香港經濟今年來持續向好，本地生產總值連續11季度出現年增，今年第3季經濟增長按年實質增幅擴大到3.8%，是超過一年半以來表現最好1季。在利率水準趨降、中美貿易緊張局勢稍獲緩和下，香港當局對第4季度的經濟表現審慎樂觀，因此向上修訂今年全年經濟增長預測至3.2%。