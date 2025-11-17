我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳

川普改口 籲共和黨投票支持公布艾普斯坦檔案

金融旺、就業差 港府上修全年經濟增長預測至3.2%

香港特派員李春／香港17日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府最新公布的失業率是3.9%，各方對香港經濟現狀判讀不一，港府財政司長提前釋放觀光客、就業、經濟成長等數據，稱香港金融市場暢旺，資產市場趨穩，會帶動消費信心，伴隨經濟向好，失業率料可緩和，港府要上修全年經濟增長（GDP）預測至3.2%。

對當前香港經濟現狀，各方說法不一，一方面金融市場穩定、股市反覆向好，觀光客續增，房市下跌可能見底；另一方面香港餐飲、零售等行業，繼續有結業潮，反映港人消費不夠力，同時近期就業出現困難。正是在這背景下，加上時近年底，財政司長陳茂波透過不同媒體，釋放經濟走好的訊息。

今年以來，港府力推「盛事經濟」，成果表現在訪港旅客人數上。陳茂波透過網誌說，訪港旅客數字在前10個月按年增12%，已超過4100萬人次，令香港餐飲、零售情況改善，私人消費開支在第3季增速輕微加快，按年實質上升至2.1%，反映香港本地市道逐漸恢復。

最新的香港本地失業率是3.9%，令社會再關注香港就業問題，同時已產生對引進外勞的牴觸。陳茂波說，港府18日將公布勞工市場相關數據，有望趨向穩定。

至於香港整體經濟走勢，陳茂波認為香港經濟今年來持續向好，本地生產總值連續11季度出現年增，今年第3季經濟增長按年實質增幅擴大到3.8%，是超過一年半以來表現最好1季。在利率水準趨降、中美貿易緊張局勢稍獲緩和下，香港當局對第4季度的經濟表現審慎樂觀，因此向上修訂今年全年經濟增長預測至3.2%。

香港 港府 觀光

上一則

離家出走30年不盡贍養義務 老人獨子喪失繼承權

下一則

單日奪雙金 香港全運會金牌數破紀錄 張家朗花劍得銅

延伸閱讀

全運香港隊1天摘5獎牌 何詩蓓奪第2金 何思朗佩劍拿銀

全運香港隊1天摘5獎牌 何詩蓓奪第2金 何思朗佩劍拿銀
香港更新旅遊警示 呼籲港人赴日注意安全

香港更新旅遊警示 呼籲港人赴日注意安全
香港瑪嘉烈醫院爆發傳染手足口病 7醫生同期染疫

香港瑪嘉烈醫院爆發傳染手足口病 7醫生同期染疫
香港醫院爆手足口病傳染 7醫生染疫

香港醫院爆手足口病傳染 7醫生染疫

熱門新聞

一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30
中國駐大阪總領事薛劍。（新華社）

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

2025-11-09 11:48
11月14日，載著神舟20號航天員乘組的神舟21號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。這是航天員陳冬安全順利出艙。（新華社）

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

2025-11-14 05:06

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉
改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命

改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命