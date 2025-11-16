我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

香港機場三跑工地發現二戰炸彈 疏散900人引爆

香港新聞組／香港16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
涉事迫擊砲彈約長30厘米，直徑7厘米，警方爆炸品處理課以數小時完成處理，事後檢走砲彈碎片。（圖／香港警方提供）
涉事迫擊砲彈約長30厘米，直徑7厘米，警方爆炸品處理課以數小時完成處理，事後檢走砲彈碎片。（圖／香港警方提供）

香港國際機場三跑T2客運廊工地15日發現砲彈，地盤一帶約900名工人安全疏散。

文匯報報導，警方爆炸品處理課人員到場檢查後，證實是一枚二戰時英軍迫擊砲彈，經檢查和風險評估後，即場安全引爆炸彈，至下午4時完成處理，解封現場，其間機場航班升降不受影響。

由於赤鱲角機場由填海而來，不排除16日發現的戰時迫擊砲彈來自填料。

15日中午，警方接獲機場路一個工地的工人報案，指在上址發現一枚懷疑炸彈。警方接報到場，約900人自行或由警員協助疏散至安全位置。爆炸品處理課人員到場確認，該枚約30厘米乘7厘米的炸彈為戰時英軍迫擊砲彈。

在視察環境及評估風險後，爆炸品處理課人員做好防護措施，於下午4時20分即場把炸彈安全引爆，於4時35分解除封鎖。

據現場消息指，發現戰時炸彈的位置，距離新建的機場控制塔約600米。

機管局發言人表示，上午約10時，承建商工人於T2客運廊工地附近發現一件可疑物品並報警。機管局根據警方指示，將可疑物品附近範圍暫時封閉，以便警方進一步調查和處理。機場運作不受事件影響。

資料顯示，本港過往曾多次發現同款的戰時英軍迫擊砲彈，包括2011年在曾屬英軍操砲區的屯門菠蘿山「出土」同類迫擊砲彈，2014年10月在沙頭角公路軍地北村也有發現，2021年4月屯門湖山河畔公園再發現迫擊砲彈，相信屬於二戰時英軍在香港進行軍事操練時使用的迫擊砲彈。

香港

上一則

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

下一則

央視：神22將滿載貨物 無人狀態下擇機發射

延伸閱讀

香港機場三跑道地盤發現二戰時期炸彈 距新控制塔600公尺

香港機場三跑道地盤發現二戰時期炸彈 距新控制塔600公尺
「劫機七小時」回來了 伊卓瑞斯艾巴再遇柏林地鐵炸彈

「劫機七小時」回來了 伊卓瑞斯艾巴再遇柏林地鐵炸彈
炸彈威脅 紐新多處投票站關閉後重開 司法部長：追究到底

炸彈威脅 紐新多處投票站關閉後重開 司法部長：追究到底
8大道大型建案樓板坍塌 4工人受傷

8大道大型建案樓板坍塌 4工人受傷

熱門新聞

兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25
中國駐大阪總領事薛劍。（新華社）

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

2025-11-09 11:48

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」
英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英