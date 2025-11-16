香港機場三跑工地發現二戰炸彈 疏散900人引爆

涉事迫擊砲彈約長30厘米，直徑7厘米，警方爆炸品處理課以數小時完成處理，事後檢走砲彈碎片。（圖／香港警方提供）

香港 國際機場三跑T2客運廊工地15日發現砲彈，地盤一帶約900名工人安全疏散。

文匯報報導，警方爆炸品處理課人員到場檢查後，證實是一枚二戰時英軍迫擊砲彈，經檢查和風險評估後，即場安全引爆炸彈，至下午4時完成處理，解封現場，其間機場航班升降不受影響。

由於赤鱲角機場由填海而來，不排除16日發現的戰時迫擊砲彈來自填料。

15日中午，警方接獲機場路一個工地的工人報案，指在上址發現一枚懷疑炸彈。警方接報到場，約900人自行或由警員協助疏散至安全位置。爆炸品處理課人員到場確認，該枚約30厘米乘7厘米的炸彈為戰時英軍迫擊砲彈。

在視察環境及評估風險後，爆炸品處理課人員做好防護措施，於下午4時20分即場把炸彈安全引爆，於4時35分解除封鎖。

據現場消息指，發現戰時炸彈的位置，距離新建的機場控制塔約600米。

機管局發言人表示，上午約10時，承建商工人於T2客運廊工地附近發現一件可疑物品並報警。機管局根據警方指示，將可疑物品附近範圍暫時封閉，以便警方進一步調查和處理。機場運作不受事件影響。

資料顯示，本港過往曾多次發現同款的戰時英軍迫擊砲彈，包括2011年在曾屬英軍操砲區的屯門菠蘿山「出土」同類迫擊砲彈，2014年10月在沙頭角公路軍地北村也有發現，2021年4月屯門湖山河畔公園再發現迫擊砲彈，相信屬於二戰時英軍在香港進行軍事操練時使用的迫擊砲彈。