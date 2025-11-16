「粵車南下」實施首日順暢 赴港轉機省錢且省時一半

我的頻道

香港新聞組／香港16日電
香港機場管理局15日在香港口岸自動化停車場舉辦歡迎儀式，迎接「粵車南下」旅客。（新華社）
粵港雙方推動「粵車南下」政策首階段正式實施，香港國際機場自動化轉機停車場15日啟用，由廣東自駕赴港的旅客可泊車後轉機或接送機，無需辦理入境手續。不少首日體驗的車主大讚省時省錢，有廣州一家五口赴港轉機旅遊，稱以往乘高鐵加港鐵至機場需數小時，現可節省一半時間，認為可增進兩地交流往來，更期待日後自駕進入市區體驗。

大公報報導，運輸及物流局局長陳美寶表示，未來一個月已有280個泊位被預訂，首日就超過40架車預約停泊，整體運作順暢，反應理想，標誌著香港進一步融入國家發展大局，持續提升香港國際航空樞紐的地位。機場管理局將與航空公司推出聯乘產品，方便大灣區市民駕車赴港，直接乘搭國際航班。

位於港珠澳大橋香港口岸的自動化轉機停車場15日啟用，共提供1800個泊車位，同時開放予廣東、澳門兩地合資格車輛使用。有關自駕旅客經港珠澳大橋抵達停車場後，可將車輛交給自動泊車系統處理，再搭乘免費接駁巴士前往機場登機，過程中無需辦理香港出入境手續。旅客需提前預約，可在機管局營運的一站式網上專頁完成手續。

陳美寶在開幕儀式上致辭表示，轉機停車場為粵車南下政策落實的首個成果，讓大灣區旅客以先進無縫的「電子飛氈」方式泊車，再使用香港機場管理局接駁巴士前往客運大樓，從而接通世界各地約200個航點。她表示，至今已有逾3000個開戶登記，未來一個月有280個泊位已被預訂，反應理想。

首階段粵車南下15日正式實施，圖為第一輛「粵車」通關。（新華社）
不少廣東、澳門車牌的車輛上午10時多已經抵達轉機停車場，其中來自廣州的蔡小姐一家五口是首批體驗的旅客，

蔡小姐說，轉機停車場首發優惠5日停車費僅200元（港幣，下同，約25.7美元），加上40元保險及150元過橋費，總成本比全家搭乘高鐵更划算，「沿途指引標識清晰，網上預約流程也簡單，整個通關及泊車過程十分順利，真的感受到兩地往來越來越方便！」她說，未來將優先選擇此方式赴港轉機，並期待日後能自駕進入香港市區遊玩。

陳美寶表示，香港機場去年接待了950萬名大灣區旅客，其中600萬人選擇經港轉機，機場管理局與航空公司會繼續宣傳及推出聯乘產品，方便大灣區市民駕車赴港，直接乘搭國際航班，相信未來新停車場的啟用將進一步鞏固香港國際航空樞紐地位，促進大灣區旅遊及經濟融合。

香港 灣區 自駕

擊敗296勁敵獲選 4航天鼠「天宮加班」 科研含金量大增

動物園詐財? 女認養黑龍江東北虎 續費才知牠死亡數月

