香港玩具先驅 「小黃鴨之父」林亮105歲逝

香港新聞組／香港16日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港行政會議成員林健鋒父親、人稱「小黃鴨之父」的玩具工業家林亮於10日安詳離世，享嵩壽105歲。其家人在報章登訃聞，指將於17日在家鄉廣東佛山南海區殯儀館舉行告別儀式。他在1948年一手設計小黃鴨，是全中國第一款以塑膠製成的玩具。小黃鴨其後深受數代港人喜愛，成為香港玩具界的代表角色。

香港01、明報報導，作為「小黃鴨之父」，林亮曾稱小黃鴨背負「使命」，他希望透過小黃鴨教導大家如何做人。他指，黃鴨是和平的象徵，希望人與人之間「不要互相指責，要和平共濟。大家唔好互篤背脊（大家不要互相爭吵），要諒解尊重。」

中環街市前年12月舉行「LT.Duck 好玩『得』」跨媒體展覽，其時100歲的林亮與長子林健鋒及長孫林凱章「三代同堂」出席啟動禮。林亮當時慨嘆，香港曾是玩具王國，但很多人不懂珍惜，又形容小黃鴨為和平象徵，冀人們不互相指摘，應互相諒解。

林亮生於香港，因抗日戰爭輟學，二戰後從事塑膠生意、開展玩具事業，被譽為香港玩具業鼻祖，也是香港第一批北上內地開設玩具生產線的工業家。他在1948年設計並製作首代港產塑膠玩具小黃鴨，成為現代「LT Duck」品牌玩具的原形。小黃鴨深受數代港人喜愛，成為香港玩具界的代表角色。

林亮引領了孩童澡盆擺放小黃鴨的潮流，1980年代更將「變形金剛」系列玩具引進內地，被稱為「中國變形金剛之父」，為無數人的童年帶來了歡樂與溫暖。

2014年林亮以90歲之齡再創業，成立「得意創作有限公司」，以小黃鴨概念創作成今天的「LT Duck」玩具品牌，獲得多個玩具設計獎項，並與鐘表和服飾品牌聯乘推出產品。2019年港府向林亮頒發銅紫荊星章，表揚他多年推動工業發展，培育工業人才。

香港 港府

