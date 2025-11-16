全運香港隊1天摘5獎牌 何詩蓓奪第2金 何思朗佩劍拿銀

第15屆全國運動會女子100米自由泳決賽15日晚在深圳大運中心游泳館開賽，香港選手何詩蓓奪得冠軍。（中新社）

在第15屆全國運動會已「袋走」女子200米自由泳金牌的何詩蓓，相隔不到1天，15日在另一強項100米自由泳決賽登場，以52.89秒贏下16日屆個人第二金。而前世青賽冠軍19歲「香港 蛙王」麥世霆於200米蛙泳決賽亦以破香港紀錄的2分09.93秒奪銅。

綜合文匯報、明報報導，連同何思朗及佘繕妡在男子佩劍及女子重劍個人賽分摘銀、銅，以及奧斯卡 在三項鐵人男子個人賽掛銅，港隊創下單日5面獎牌佳績，16日屆全運累積5金1銀4銅。兩位「劍神」張家朗和蔡俊彥16日將登場。

連日作賽的何詩蓓，賽後表示對成績感到開心：「對時間幾滿意，整個比賽是此後的stepping zone（過渡階段），一直進步，亦滿意狀況。」她認為奪得兩面金牌反映逐漸重拾狀態。她不忘感謝香港市民支持：「觀眾打氣是好大鼓勵，全運會還有很多日比賽，希望大家繼續支持我們。」關於全運後的計畫，何詩蓓透露自己會首次參加渡海泳，出戰11月22日舉行的「維港泳2025」，並有計畫參與明年的亞運會。

何詩蓓16日次再下一城累積150萬元（港幣，下同，約19.2萬美元）獎金；她在未來兩天還會出戰50米自由泳和50米蛙泳。

此外，香港「蛙王」麥世霆在男子200米蛙泳決賽就以2分09秒93奪得銅牌，並打破自己保持的2分10秒53香港紀錄，這是游泳港隊首面男子個人項目獎牌。至此，港隊在游泳項目暫累計獲得2金1銅的成績。

同日女子200米背泳準決賽，港將張心悅以2分11秒41的成績晉級決賽。

前年游泳世青賽200米蛙泳奪金的麥世霆，15日於全運出戰200米蛙泳決賽，首50米後僅列第5的他，憑後勁在戰畢100米後升至第3，與山東隊劉俊傑及江蘇隊董志豪不相上下，最終刷新自己保持的香港紀錄，以2分09.93秒摘銅。

16日屆全運獲得獎牌的港將可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計畫」獎金，個人項目金、銀、銅牌分別可獲75萬、37.5萬及15萬元。

15日在香港舉行的第15屆全國運動會男子佩劍個人金牌賽中，港隊何思朗（右）不敵山東隊魏振浩，獲得亞軍。圖左為何思朗和教練（左）在頒獎儀式上。（新華社）

全運劍擊項目15日起一連6日在啟德體藝館上演，港隊首日分別憑何思朗於男子佩劍個人賽摘銀及佘繕妡在女子重劍個人賽掛銅，收穫兩面獎牌。

獲得個人首面綜合運動會獎牌的何思朗，賽後形容沒太大感覺，承認對失落金牌有點介懷，「可惜決賽發揮不佳」。