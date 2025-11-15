我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

庫克最快明年交棒？FT：蘋果加快準備 熱門接班人選出爐

怎讓關稅降至15%？瑞士討好川普秘密武器：勞力士與金條

香港繽紛冬日揭幕 中環20米聖誕樹亮燈 5大浪漫打卡熱點

香港新聞組／香港15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
高達20米的巨型聖誕樹與浪漫「星光長廊」點亮中環夜色，成為香港冬日聖誕最燦爛必拍景點。（取材自港旅局）
高達20米的巨型聖誕樹與浪漫「星光長廊」點亮中環夜色，成為香港冬日聖誕最燦爛必拍景點。（取材自港旅局）

香港旅遊發展局年度盛事「香港繽紛冬日巡禮」14日於中環揭幕，活動將持續至明年1月4日，其中「冬日小鎮·中環」的焦點節目「聖誕天地」，已率先於皇后像廣場登場，讓市民旅客可以沉浸於浪漫醉人的冬日氣氛。過去數年大受歡迎的全港最高20米聖誕樹，則將由西九文化區移師到中環，供市民及旅客打卡。 

文匯報報導，旅發局主席林建岳14日出席活動時表示，把中環這個標誌性地方打造成浪漫又溫馨的冬日熱點，除飛船、火車、禮物等布置外，現場還設有20米高的聖誕樹以及聖誕小食市集，而遮打道也會化身為浪漫的「星光長廊」。他指出，此次盛事內容及規模都勝往年，而本月28日更有中環八大地標首次聯手呈現的「光影匯·中環」。

報導指出，值得一提，中環8大地標建築首次聯手上演沉浸式多媒體表演「光影匯·中環」，包括中國銀行大廈、中銀大廈、終審法院大樓、香港大會堂高座、香港會所大廈、滙豐總行大廈、太子大廈及渣打銀行大廈。結合3D投影、燈光效果及節日音樂，打造多層次視覺效果。光影匯將於本月28日至明年1月4日每晚循環演出，為市民旅客帶來創新的視聽盛宴。

據報導，置地公司行政總裁史米高表示，14日晚不僅只是點亮聖誕樹，更是象徵啟動整個城市的節日氣氛。他希望即將推出的「星光長廊」燈飾和Landmark的聖誕裝置，能夠為市民和旅客帶來美好的回憶，進一步提升香港作為冬季旅遊目的地的地位。

報導稱，「聖誕天地」設有5大浪漫冬日打卡熱點，包括巨型戶外聖誕樹、巨型玩具飛機及巨型玩具吉普車、聖誕老人小屋、巨型玩具飛車及小火車、星光火車站。當中焦點為高達20米的巨型戶外聖誕樹，於中環皇后像廣場閃亮登場，樹身燈光不斷變換，呈現彩虹、直紋、橫紋等繽紛圖案，外圍則以「禮盒絲帶」設計搭配燈效，營造拆禮物的驚喜。

報導說，聖誕樹兩側分別放置巨型玩具飛機及巨型玩具吉普車，載滿禮物蓄勢待發為市民旅客送上驚喜。聖誕樹附近還有充滿溫馨氣息的聖誕老人小屋，聖誕老人也將於小屋內不定時驚喜現身，與市民旅客互動合照。

香港

上一則

為海外「香港議會」拍宣傳片 19歲港女認罪判囚1年

下一則

西九渡輪啟航 8分鐘可到中環 乘客寵物同價2.5美元

延伸閱讀

與鄭雨盛香港合體 玄彬笑喊必看「韓國製造」：我很帥

與鄭雨盛香港合體 玄彬笑喊必看「韓國製造」：我很帥
加州巨型賭場開幕 帶來就業機會與娛樂設施

加州巨型賭場開幕 帶來就業機會與娛樂設施
香港瑪嘉烈醫院爆發傳染手足口病 7醫生同期染疫

香港瑪嘉烈醫院爆發傳染手足口病 7醫生同期染疫
香港醫院爆手足口病傳染 7醫生染疫

香港醫院爆手足口病傳染 7醫生染疫

熱門新聞

兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30

超人氣

更多 >
黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力
神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家
個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身