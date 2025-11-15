香港繽紛冬日揭幕 中環20米聖誕樹亮燈 5大浪漫打卡熱點

高達20米的巨型聖誕樹與浪漫「星光長廊」點亮中環夜色，成為香港冬日聖誕最燦爛必拍景點。（取材自港旅局）

香港 旅遊發展局年度盛事「香港繽紛冬日巡禮」14日於中環揭幕，活動將持續至明年1月4日，其中「冬日小鎮·中環」的焦點節目「聖誕天地」，已率先於皇后像廣場登場，讓市民旅客可以沉浸於浪漫醉人的冬日氣氛。過去數年大受歡迎的全港最高20米聖誕樹，則將由西九文化區移師到中環，供市民及旅客打卡。

文匯報報導，旅發局主席林建岳14日出席活動時表示，把中環這個標誌性地方打造成浪漫又溫馨的冬日熱點，除飛船、火車、禮物等布置外，現場還設有20米高的聖誕樹以及聖誕小食市集，而遮打道也會化身為浪漫的「星光長廊」。他指出，此次盛事內容及規模都勝往年，而本月28日更有中環八大地標首次聯手呈現的「光影匯·中環」。

報導指出，值得一提，中環8大地標建築首次聯手上演沉浸式多媒體表演「光影匯·中環」，包括中國銀行大廈、中銀大廈、終審法院大樓、香港大會堂高座、香港會所大廈、滙豐總行大廈、太子大廈及渣打銀行大廈。結合3D投影、燈光效果及節日音樂，打造多層次視覺效果。光影匯將於本月28日至明年1月4日每晚循環演出，為市民旅客帶來創新的視聽盛宴。

據報導，置地公司行政總裁史米高表示，14日晚不僅只是點亮聖誕樹，更是象徵啟動整個城市的節日氣氛。他希望即將推出的「星光長廊」燈飾和Landmark的聖誕裝置，能夠為市民和旅客帶來美好的回憶，進一步提升香港作為冬季旅遊目的地的地位。

報導稱，「聖誕天地」設有5大浪漫冬日打卡熱點，包括巨型戶外聖誕樹、巨型玩具飛機及巨型玩具吉普車、聖誕老人小屋、巨型玩具飛車及小火車、星光火車站。當中焦點為高達20米的巨型戶外聖誕樹，於中環皇后像廣場閃亮登場，樹身燈光不斷變換，呈現彩虹、直紋、橫紋等繽紛圖案，外圍則以「禮盒絲帶」設計搭配燈效，營造拆禮物的驚喜。

報導說，聖誕樹兩側分別放置巨型玩具飛機及巨型玩具吉普車，載滿禮物蓄勢待發為市民旅客送上驚喜。聖誕樹附近還有充滿溫馨氣息的聖誕老人小屋，聖誕老人也將於小屋內不定時驚喜現身，與市民旅客互動合照。