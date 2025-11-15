香港7人欖球男隊5戰5勝 逆襲山東奪全運首金 港隊第4金

我的頻道

香港新聞組／香港15日電
全運會男子7人制橄欖球決賽14日在香港啓德體育園主場館進行，香港代表隊以26：19擊敗山東，獲得冠軍，這是香港男子七人欖球隊首次獲得全運會金牌，也是香港代表隊在本屆全運會上獲得的第四面金牌。（中通社）
全運會男子7人制橄欖球決賽14日在香港啓德體育園主場館進行，香港代表隊以26：19擊敗山東，獲得冠軍，這是香港男子七人欖球隊首次獲得全運會金牌，也是香港代表隊在本屆全運會上獲得的第四面金牌。（中通社）

香港男子七人欖球隊14日在啟德體育園主場館以擊敗26：19擊敗近3屆金牌得主山東隊，以5戰全勝姿態奪得香港欖球隊歷來首枚全運會金牌，這枚金牌除了是港隊在香港賽區的首枚金牌、本屆第4金外，也是港隊在全運會首枚團體賽金牌，含金量十足。香港女子欖球隊以24：7取勝上海隊，獲得第5名。

大公報報導，14日晚是三天賽事最多入場觀眾的一天，眾多觀眾手持印有「香港」的助威毛巾，在比賽未開始前已經為港隊打氣，現場氣氛十分高漲。香港男欖隊此役下半場一度落後，但依靠于力仁和李卡度在後段時刻的關鍵達陣，最終戰勝山東隊。

據報導，港男欖隊在分組賽階段已經展現出冠軍隊伍的實力，在小組賽接連擊敗山東、天津和內蒙古，以三連勝姿態昂首晉級4強，然後在準決賽再以33：19擊敗江蘇隊，成功殺入決賽；金牌戰逆轉山東隊奪冠。

報導指出，上半場初段港隊便主動出擊，在耐心組織下，港隊通過傳球在右路找到空檔，由房傑鋒輕鬆達陣成功。中段靴貝特的突襲亦成功達陣，加上拜恩菲立斯命中附加罰球，港隊領先12：0。不過山東隊在尾段偷襲得手，上半場結束後追至7：12。

報導稱，易邊再戰，山東隊全力反撲，中段山東隊更一度反超14：12。不過港隊成功頂住壓力，先是于力仁中路突破達陣再命中附加罰球，然後李卡度把握住對方後場失誤，成功在達陣線觸球為港隊鎖定勝局，即使最後山東隊追近比分但已無法挽回敗局。

香港男子七人欖球隊將獲「賽馬會優秀運動員獎勵計畫」獎金150萬港元（約19萬美元），以作鼓勵。

港女欖隊未能在D組小組賽出線，14日轉戰名次賽，與上海隊爭奪第5名。港隊開場就打出凌厲攻勢，苗頌雅、莊嘉欣及李念殷先後達陣，半場結束時港隊就以17：0取得大比分領先。易邊後，上海隊奮力反擊，一度追回7分，但港隊在觀眾的支持打氣之下，重拾比賽節奏，最終以24：7再度擊敗對手，以第5名完成本屆賽事。

香港男子7人制橄欖球代表隊14日以26：19擊敗山東，獲得全運會冠軍。頒獎典禮後...
香港男子7人制橄欖球代表隊14日以26：19擊敗山東，獲得全運會冠軍。頒獎典禮後，運動員到場邊和球迷合影簽名，親密互動。（中通社）

