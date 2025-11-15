為海外「香港議會」拍宣傳片 19歲港女認罪判囚1年

我的頻道

香港新聞組／香港15日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港一名19歲女子為海外「香港議會」拍攝宣傳短片，早前被警方拘捕並被控意圖煽動罪。法官14日指，涉案組織的目標是在全球傳播敵視中國的情緒，宣傳片的煽動內容廣泛傳播，對該女子判囚1年。

中央社綜合香港媒體報導，遭判刑女子叫藍菲，承認觸犯維護國家安全條例下的「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪。

法官14日裁決指出，涉案兩段影片獲得超過91萬次瀏覽，顯示其煽動內容廣泛傳播；涉案組織的目標是在全球傳播敵視中國的情緒，藍菲又認同「香港議會」為海外政體，顯示出案件涉及國際元素，因此加刑2個月，最終判囚12個月。

據報導，藍菲是因涉海外「香港議會」而被港府通緝的海外港人林千淦的前女友。在庭上，法官接納辯方求情，由於林千淦較年長及成熟，被告在某種程度上是在林千淦的影響及操縱下犯案。

香港警務處國家安全處8月公布，藍菲於3至5月為「香港議會」拍攝宣傳短片，並透過社交平台呼籲他人參與投票，以圖推翻及破壞北京中央或香港特別行政區政府政權。

案發時，藍菲身處海外，回港後被國安處拘捕。

海外「香港議會」由港人袁弓夷、何良懋等人於2022年在海外籌組，目標是舉行一場全球港人參與的「普選」，選出一群在國際上「代表港人」發聲的「香港議會」成員。

