香港一諾中學涉詐 校長、女職員被捕 收家長錢只退25%

香港新聞組／香港14日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

早前被質疑有學生持「雙重學籍」及違規收款的香港九龍塘私校一諾中學，今年8月遭教育局基於該校管理及財政狀況未如理想拒絕其註冊申請。警方早前接獲多宗報案指，該校以辦學為由向多名家長收取建校費，並承諾如有學生退學將退還款項，但該校註冊申請被拒後，家長們未能取回全數退款懷疑受騙，共涉約184.5萬元（港幣，下同，約23.7萬美元）。有家長支付38萬元，最終只獲9.5萬元退款，約25%。

大公、文匯報報導，警方經調查，昨以涉嫌串謀欺詐拘捕兩男女，包括該校校長祁文迪。教育局表示，由於執法部門正調查事件，局方不宜評論。

據了解，被捕36歲男子是一諾中學（九龍塘）校長祁文迪，另一名被捕44歲趙姓女子，報稱為學校職員。該校是私立全日制國際學校，2022年起招生。警方早前接獲多宗涉及該校的舉報。

消息指，其中一名家長去年12月為子女報讀該校，當時被告知需付38萬元留位費、行政費和雜費等，校方承諾該筆費用在學生畢業後和轉校時可以退回，事主遂安排子女今年2月入讀該校。

至今年6月事主收到校長通知稱事態有變，學生可選擇留校或轉校，校方會退回上述費用，其後事主只收回9.5萬元退款，並從其他家長得知，校方未獲教育局批准就向學生收取該類建設費用，至7月更被教育局勒令停止辦學。其後事主多次致電校長查詢退款但無果，遂往警署報案。西九龍總區重案組接手調查後昨晨採取行動，在牛頭角拘捕涉案男女，調查顯示，其中一名被捕人亦涉在紅磡開設另一間學校。

資料顯示，一諾中學曾被質疑有學生同時在深圳名校就讀，疑持「雙重學籍」，校長祁文迪當時解釋，不知涉事學生同時在深圳就讀，否認「掛學籍」，其後改稱知悉涉事學生去年3月從深圳市高級中學轉校至一諾。祁文迪又承認，該校在未獲教育局批准下，去年10月向家長收取每名學生20萬元校舍建設費，聲稱用於九龍塘校舍租金及營運開支。教育局今年初指此舉違規後，校方已停止收費並承諾退款。

