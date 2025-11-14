女飛魚何詩蓓添1金 港全運3金創紀錄 羅淑佩：體育值得投入

我的頻道

香港新聞組／香港14日電
第15屆全運會女子200米自由泳決賽，13日在深圳大運中心游泳館開賽，香港隊何詩蓓奪得金牌。(中新社)
第15屆全運會女子200米自由泳決賽，13日在深圳大運中心游泳館開賽，香港隊何詩蓓奪得金牌。(中新社)

香港女飛魚何詩蓓13日晚在深圳大運中心出戰全運會女子200米自由泳決賽，最終不負眾望勇奪個人全運會首金，為香港在全運會游泳項目實現零的突破。連同早前在帆船和公路單車賽摘冠，香港隊在本屆全運會已累計獲得3面金牌，創造歷屆最好成績。香港分別在2001、2009、2017和2021年的全運會都贏得兩面金牌。

大公、文匯報報導，4面奧運會獎牌得主何詩蓓生涯首度參加全運會，今夏雖因傷缺席國際賽場近4個月，今屆全運會仍報名參加4個個人項目。她率先在強項200米自由泳登場，狀態復勇。

賽後何詩蓓坦言滿意發揮：「雖然未恢復到最巔峰狀態，賽前覺得游到1分54就是很好的200自時間，有信心會越來越好。」她在全運前因傷休戰期間，感謝身邊團隊一直支持：「沒有他們就沒有這次的好成績。」何詩蓓奪得個人金牌可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計畫」獎金75萬港元（約9.6萬美元）。

何詩蓓14日轉戰另一強項100米自由泳初賽，力爭突破個人保持的亞洲紀錄52.02秒。

另據明報報導，文體旅局長羅淑佩13日到深圳擔任全運會女子200米自由泳頒獎嘉賓，為奪金的港隊星將何詩蓓頒獎，羅淑佩其後受訪說，她是首次現場觀看何詩蓓比賽，為對方拿到香港游泳隊在全運會首面金牌感興奮。她又透露正設法幫助在全運會取得佳績的手球港隊，尋求「即時幫到他們的辦法」。

港隊奪全運南獅3等獎 第15屆全運會群眾展演舞龍舞獅項目南獅傳統決賽，13日在...
港隊奪全運南獅3等獎 第15屆全運會群眾展演舞龍舞獅項目南獅傳統決賽，13日在佛山嶺南明珠體育館舉行，香港代表隊獲得三等獎；圖為香港代表隊在比賽中。(中新社)

據報導，羅淑佩為何詩蓓頒獎後說，連同之前貝俊龍的帆船全運首金、李思穎衛冕公路單車冠軍，加上網球青年組男子團體銅牌，3金1銅成績已打破歷屆紀錄，「我覺得很值得為我們的運動員喝采、繼續支持他們」，形容所有隊伍都盡了全力。

報導稱，她說港府近年對體育投入增加，「運動員交出好成績、我們投入再多一點，這是很自然的事，且手球隊以業餘姿態挑戰全國職業強隊，這方面令我們很振奮，且很值得繼續支持他們」。

報導說，就近日「粵港澳申奧」建議之議題，她稱國際奧委會前主席巴赫對大灣區評價很高，惟申辦奧運不止是香港及整個大灣區的事，而是一個國家行為，「現階段我們繼續辦好全運會和殘特奧會，總結經驗後，其實大家都會知道，有過這次粵港澳大灣區通力合作，做了一屆簡約、安全、精采的全運會後，其實沒有什麼是不可能的」。

