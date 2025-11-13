女銀行家整形亡 香港失智名醫涉誤殺 判無條件獲釋

我的頻道

香港新聞組／香港13日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)

93歲整形外科醫生李宏邦2018年為52歲投資銀行高層注射俗稱Botox的肉毒桿菌素，疑因混合使用4種藥物致過度鎮靜，事主終昏迷不治，成全港首例。李宏邦被控誤殺，陪審團上月一致裁定他曾作出誤殺罪相關行為。

大公、文匯報報導，惟李宏邦患有失智症及嚴重認知障礙症，難指示律師辯護，亦不適合答辯，高院法官郭啟安12日根據刑事訴訟程序條例，判無條件釋放。法官指陪審團裁決顯示被告嚴重疏忽，隱瞞或沒披露曾進行的治療和使用藥物，被告沒從2003年同類案件吸取停牌教訓重蹈覆轍，直言被告臭名昭著，應予強烈譴責。

李宏邦原被控一項誤殺罪，指他於2018年11月12日因嚴重疏忽而非法殺死張淑玲，即他身為負責治療的註冊醫生，負有謹慎責任，卻沒為張淑玲的安全採取合理、謹慎的措施，該疏忽是導致張淑玲死亡的主因。

郭官12日指李宏邦案發時未有評估受害人是否禁食、攝取促眠藥物狀態下仍繼續鎮靜療程；期間亦沒監測相關指數，未在死者出現呼吸困難時作出提供氧氣等急救措施，更未向其他醫護披露治療及用藥情況，構成嚴重疏忽，令受害人致死。

案情顯示，李宏邦2003年曾犯類似錯誤，因抽脂手術導致另一女病人死亡，2009年被醫委會停牌5個月，卻未吸取教訓，再發生今次事故。

郭官指依例法庭量刑時可考慮醫院令、監管和治療令或監護令，但李宏邦年紀老邁，無法治療及復元，醫院令、監管和治療令均不適用。感化官家訪照顧李宏邦妻兒後，認為兩人與家傭能穩定照顧李宏邦，財務狀況亦穩定，故認為不必判監護令。

郭官指法庭無權另行量刑，判刑選項只剩「無條件釋放」。惟郭官同時指死者家庭亦應得到公義，理應獲李宏邦明確致歉，但被告精神狀況無法表達絲毫悔意，家屬只能循民事途徑問責追討。辯方最後代被告向家屬深切致歉。

大律師陸偉雄12日指，裁決是根據被告年紀及身體狀況等特殊情況下作出，不等於案件嚴重性低，亦不應誤解為年長者可獲重罪輕判。

