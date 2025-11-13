香港禁13部危國安電影 片名保密 50影片修改內容

我的頻道

香港新聞組／香港13日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港進一步限制言論和影劇尺度。香港電影、報刊及物品管理辦事處回覆港媒稱，2021年修訂的《電影檢查條例》生效至今，有50部香港影片因「國家安全」考慮須修改內容，另有13部不核准上映。

香港2021年修訂的《電影檢查條例》，要求檢查員審查及分級影片時須考慮上映是否會不利於國家安全。香港《明報》6日稱，電影報刊辦向《明報》提供近10年的電影評級統計顯示，若以2021年起計至今年7月，有104部影片須修改內容後播放，另有15部影片不批准上映；當中因「國家安全」考慮須修改部分內容才可上映的占50部，不獲核准上映有13部。

2021年至今送審影片逾3.9萬部，即因國安理由要修改或不能上映占同年送審影片0.16%。電影報刊辦沒有提供不獲准放映電影的名單。據報道，條例生效前五年未有電影不核准上映的情況。

香港電影工作者總會發言人田啟文說，不曾聽聞主流商業電影送檢後要修改甚至禁映，料涉事的多為獨立影片或紀錄片，並強調兩者不能相提並論。

他也說，在欠缺名單、修改或禁映理由下，「難評估對主流電影或行業的影響」。

香港於2020年中實施國安法後，港府於2021年修訂修改電影檢查條例，要求檢查員及分級影片時須考慮上映「是否會不利於國家安全」。

