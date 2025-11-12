港多幣種數碼綠債掀熱潮 總認購額167.7億美元冠全球

我的頻道

香港新聞組╱香港12日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港特區政府昨宣布，成功發行第三批數碼綠色債券，規模約100億港元等值，不僅創下全球數碼債券發行規模最高紀錄，更實現多項技術突破，包括首度引入代幣化央行貨幣進行交收，彰顯香港在融合傳統金融與數字資產領域的國際領先地位。財政司司長陳茂波表示，今次發行反應熱烈，總認購金額突破1300億港元(約167.7億美元)等值，顯示市場對代幣化產品的信心及香港在數字金融領域的領先地位。

文匯報報導，本次債券涵蓋港元、人民幣、美元及歐元四種貨幣，發行年期由二至五年不等。具體條件包括：25億港元二年期利率2.5%；25億元人民幣五年期1.9%；3億美元三年期3.633%；3億歐元四年期2.512%。政府指出，今批債券首次延長至五年期，滿足市場對長期數碼綠債的需求。

此輪發行標誌著香港在債券代幣化進程上邁出關鍵一步。除保留過往的數碼原生形式及綠債披露特性外，更首度引入「代幣化央行貨幣」進行交收，在港元與人民幣債券的一級市場中提供此選項，能有效縮短交收時間、降低成本與對手風險。這批債券亦成為全球首批以港元及人民幣代幣化央行貨幣完成交收的數碼債券，具開創性意義。

同時，所有債券均採用國際標準化組織（ISO）定義的「數字代幣標識符」（DTIs），與國際證券識別碼及法律實體識別碼相連結，提升透明度與跨境互認能力。政府並引入國際資本市場協會（ICMA）的數據分類標準，推動資本市場與數字產業的信息互通與流程自動化。

財庫局局長許正宇指出，這是《香港數字資產發展政策宣言2.0》公布後首批常規化代幣化政府債券，進一步體現香港在推動傳統金融轉型中的先行優勢。金管局總裁余偉文則表示，引入代幣化央行貨幣，為未來融入其他數字貨幣奠定基礎，促進不同金融基建的互通與協同。

陳茂波強調，政府將持續推動金融科技與綠色金融融合，透過恆常化發行代幣化債券，建立市場基準，擴大香港作為國際數字金融中心的實力與影響力。

