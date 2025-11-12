郭晶晶任全運火炬手 霍震霆驚喜「她沒告訴我」 讚媳代表港人精神

郭晶晶(前)擔任全運會火炬手，她表示開幕式令人熱血沸騰。(取材自微博)

第十五屆全國運動會9日晚在廣東開幕，當主火炬點燃的那一刻，全場氣氛沸騰，曾獲得跳水項目4個奧運 冠軍、31個世界冠軍的郭晶晶，和曾獲得奧運網球混雙亞軍的王欣瑜擔任第三棒火炬手，兩人象徵經典與新生的傳承，獲得現場觀眾熱烈掌聲。

綜合大公、文匯報報導，郭晶晶是中國跳水史上成就最耀眼的選手之一，她在開幕後翌日於社交平台發文，形容當晚的現場「太熱烈、太震撼，讓人熱血沸騰」，並感性寫道：「成為十五運會的火炬手，真的很驕傲也很感動。火炬的光從手中傳遞，鏈接的是三地同源的脈絡。」她強調，體育不僅讓人們相連、讓彼此更近，也讓世界看到中國的活力與自信，「祝每一位運動員都能閃耀賽場、超越自我」。

郭晶晶透露，這支意義非凡的火炬將加入廣州南沙「中國體育榮光印象展」中展出，邀請民眾前往一同感受這分榮耀與感動。她的亮相也讓不少港人倍感親切，港協暨奧委會會長霍震霆，也是郭晶晶的公公在接受訪問時笑言：「哎呀，她也沒有告訴我！」霍震霆坦言相當驚喜，直言郭晶晶不僅是他的家人，也代表港人奧運精神。

除了火炬傳遞引發熱議，開幕式主題曲的背後也有一段動人故事。音樂總設計舒楠透露，歌曲普通話版由內地歌手周深及單依純演唱，粵語版則邀得香港 「歌神」張學友獻唱。起初他並不抱期望，沒想到張學友在巡演行程滿檔的情況下仍親自修改歌詞、錄製新版。

舒楠回憶說：「我在劉偉強導演辦公室聽到張學友版本的那一刻，忍不住流淚。沒想到這首歌可以被演繹到這種地步。」張學友以渾厚深情的歌聲詮釋出「體育凝聚人心」的主題，讓全場觀眾在音樂中感受團結與感動。

此外，報導稱，十五運會不僅是體壇盛事，也成為港隊展現實力的舞台。香港網球代表隊在橫琴國際網球中心出戰青年組男子團體賽，雖於四強不敵江蘇隊，以場數0：2止步，但仍奪得港隊歷來在全運會網球項目的首面銅牌，為港隊今屆戰績再添光彩。目前港隊累積共奪得2金1銅，成績亮眼。