香港前9月詐騙 1711宗涉大學生財損576萬美元 真假警都涉案

香港特派員李春╱香港12日電
香港區域法院11日聆訊一宗案件，爆出有香港員警夥同退休漢，冒充警方國安處人員騙款；圖為位於灣仔的香港區域法院。(取材自維基百科)
香港警方和法庭一天內爆出多宗騙案，其中有身著警服者騙走大學生逾百萬港元，有真警員冒充國安處人員騙款。警方的數字顯示，今年截至9月，共有1711宗涉及大學生的騙案，總損失達1億8000萬元(港幣，下同，約576萬美元)。目前香港本地生因電話騙案損失約3000萬元，內地生的損失則為約8700萬元。

香港警方11日說，近日有一名大學生在視訊聊天時，看見身穿疑似警察制服及自報「公安編號」的騙徒，放下戒心，相信自己真的捲入詐騙案，在騙徒引導下多次轉帳存款至指定戶口，損失過百萬港元。

香港區域法院11日聆訊一宗案件，爆出有香港員警夥同一退休漢，冒充警方國安處人員騙款，三人同被控一項串謀詐騙罪。案情指三人在2022年2月至5月間，一同串謀及與其他身分不詳的人，以不誠實手段，訛稱是香港警方國安處人員，詐騙張田同交出款項，以結清深圳南玻浮法玻璃公司與中科創新產業投資有限公司之間的交易。

案中冒警的退休漢李雪輝，另被控一項屬交替控罪的假冒公職人員罪，指控李雪輝2022年4月1日，在中環麥當勞道豪華閣某單位假冒警方國安處人員。因涉及國安，控辯雙方11日申請以閉門形式，處理退休漢和其中一名被控男警提出的「永久擱置聆訊」，理由是辯方在該聆訊披露的內容或涉「敏感的國家安全資料」，獲法官批准，案件押後至今年12月22日再作非公開提訊。

香港近期審理涉及詐騙的案件中，還有涉及投資加密貨幣的騙案，11日一名案發時年齡45歲的香港女子，在香港灣仔區域法院被裁定一項「洗黑錢」及一項「沒有按照法庭的指定歸押」罪。罪名成立，香港警方經徵詢律政司意見後向法庭申請加重刑罰，獲批准增加25%刑期，該名女子最終被判處監禁31個月。

案情顯示，港警2021年9月接獲一宗報案，案中受害人經社交媒體程式墮入投資加密貨幣騙案。受害人按指示交付款項至多個香港本地銀行戶口後，騙徒隨即失去聯絡。受害人懷疑受騙，遂報案。深水埗警區刑事部人員經調查後，拘捕一名香港女子，被捕人為傀儡戶口持有人，她涉嫌透過一個本地銀行戶口，於當年9月協助騙徒清洗合共310萬元的犯罪所得。案件於區域法院審理，期間該名女子獲法庭批准保釋候審，但其後缺席法庭聆訊。

