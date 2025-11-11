港立會選舉161候選人提名全有效 比專長貢獻…爭90席次

我的頻道

香港新聞組╱香港11日電
香港特區公務員事務局局長楊何蓓茵10日率領局內高層人員到駱克道市政大廈，宣傳12月7日立法會選舉,號召同事踴躍投票。(中通社)
香港特區公務員事務局局長楊何蓓茵10日率領局內高層人員到駱克道市政大廈，宣傳12月7日立法會選舉，號召同事踴躍投票。(中通社)

第八屆立法會選舉提名期本月6日結束，共161人報名參選。政務司司長、候選人資格審查委員會主席陳國基昨公布，資審會完成對所有參選人的資格核實，確認161名參選人均符合「擁護基本法」和「效忠香港特區」的法定要求和條件，裁定提名有效。此外，港府11日起將舉辦共39場選舉論壇，涵蓋所有界別。這意味著新一屆立法會的90個議席競爭正式展開。

綜合大公、文匯報報導，陳國基表示，資審會自10月24日提名期開始以來，已同步開展審查程序，確保所有候選人都能及早獲得確認。他強調，今次換屆選舉對香港意義重大，是「一國兩制」行穩致遠的重要一步，也是推動特區良政善治、促進市民福祉的關鍵節點。他說「立法會選舉是香港邁向『由治及興』進程中的一件大事，關乎經濟發展、民生改善，也關乎每一位市民的幸福」。

陳國基又指出，本屆資審結果公布時間比上屆提前3天，反映政府「提速提效」的努力與決心，讓候選人能更早展開選舉工程，爭取選民支持。「希望市民有更多時間了解各候選人的理念與政綱，在投票日作出明智選擇，為香港選出愛國愛港、有能力的新一屆議員」。

多名港區全國人大代表對資審進度表示肯定。林順潮形容審查程序順利高效，體現特區政府行政效率的提升；黃英豪則指，今屆參選人數較上屆增加，但審核更快、更穩，顯示政府在提速提效上已取得實質成果。

報導指出，為讓市民更全面了解候選人政綱及理念，港府將於11日起至30日舉辦共39場「2025立法會選舉論壇」，涵蓋10個地方選區、28個功能界別及選舉委員會界別。首兩場論壇將於今日率先舉行，分別為新界西南地方選區（荃灣大會堂）及新界東北地方選區（東昌街體育館）。

政制及內地事務局局長曾國衛表示，港府對本次立法會選舉極為重視，舉辦論壇旨在提升公眾關注度，讓市民有更公平透明的渠道接觸候選人政綱，推動更多人積極投票。「論壇讓候選人比專長、比政綱、比理念、比承擔、比貢獻，展現香港優質、理性、正面的選舉文化」。

據報導，各場論壇將由港台電視31及香港電台第一台現場直播，並於香港電台網站及政制及內地事務局Facebook專頁同步網上播放，其他媒體亦可現場採訪。政府期望，透過這些平台讓候選人有充分機會與市民對話，促進選民理性參與。

香港立法會換屆選舉將於12月7日舉行,共接獲161份提名表格,港府政務司司長陳國基10日公布所有候選人資格審核全部符合條件,裁定其提名有效。(中通社)

