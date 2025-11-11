港手球男隊全運會奪第4 歷屆最佳 教練：表現超乎預期

全運會男子手球銅牌賽10日在香港舉行，香港隊不敵北京隊，獲第四名，是歷屆最佳；圖為香港隊選手謝永輝(右二)在比賽中躍起射門。(中新社)

第15屆全國運動會男子手球項目10日在啟德體育園體藝館落幕，香港 男子手球代表隊在銅牌戰迎戰上屆亞軍北京隊，最終以25：33飲恨，雖與獎牌擦身而過，仍以第4名完成賽事，創下港隊參加全運以來的最佳成績。

大公報報導，港隊今屆打出歷來最高水平，先在分組賽以第3名出線，再於8強以28：26力克廣東隊，挺進4強。準決賽惜以21：24不敵安徽隊，轉戰銅牌戰再遇勁旅北京。昨晚賽事在近乎爆滿的主場氣氛中展開，全場觀眾身穿紅衣構成「紅海」，為港將加油打氣。港隊在開局一度領先2：0，並與對手緊咬比分至8：8，半場僅以11：15落後。下半場北京憑身高與體能優勢逐漸拉開差距，雖然港隊一度追近至21：27，但終難逆轉。

港隊主教練許文邦賽後表示，球員表現超乎預期，「今場比4強時更放開，執行戰術到位，即使對手整體實力佔優，我們仍打出流暢進攻和頑強防守。」他形容這次成績「難以置信且夢幻」，並強調球隊達成目標後仍保持鬥志，全力以赴到最後一刻。

隊長謝永輝稱，這次全運之旅「神奇又難忘」，特別感謝主場球迷支持，「在滿場紅海下比賽，是我手球生涯最激動的時刻。」他希望社會能持續關注與支持香港運動員，「不只手球，很多業餘項目的港將都值得被看見。」

文體旅局局長羅淑佩連續三場入場觀戰，並在賽後於社交平台發文表示：「接下來不要讓熱情冷卻，更要關心他們的需要，找尋可行的支持方法。」

中國香港手球總會主席何仲浩亦指出，港隊表現已「超額完成」，並證實總會會長李聖根承諾向晉級4強的球員派發共30萬港元獎金，以表嘉許。

今屆冠軍戰由江蘇隊以29：26擊敗安徽隊，達成五連冠。盡管港隊未能登上頒獎台，但以殿軍成績寫下歷史，象徵本地手球運動在專業化與競技層面邁出重要一步。