香港DSE考生錯字多 已與以不分、孝文帝變「考」文帝…

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 考評局昨日出版2025年中學文憑試（DSE）各科目的「試題專輯」，總結各科考生表現及常見錯誤，並提醒學生注意審題與書寫準確。今年中文科和中國歷史科的整體表現均與去年相若，但在語文運用與歷史細節掌握上仍有明顯差異。

大公、文匯報報導，考評局指出，今年中文科試卷難度與去年相若，題量略減，考生有更多時間細味文章內容及組織答案。不過，語文能力參差的情況仍見明顯，能在錯別字項目取得滿分者不多。常見錯誤包括同音字或近音字混淆，如「在」與「再」、「已」與「以」等；亦有繁簡混用、筆畫誤寫的情況，例如「初」被誤寫為「示」部。局方提醒，寫作部分的書寫準確性同樣會影響整體分數。

在中國歷史科方面，部分考生審題不夠仔細，出現時序與人物混淆的錯誤。例如，有考生將「九一八事變」與「七七事變」混為一談，或誤把明末來華的利瑪竇、湯若望等人物列入鴉片戰爭前的清代史題中，甚至錯將天主教傳教士當作基督新教傳教士。個別學生在書寫時亦出現錯別字，如把「孝文帝」誤寫為「考文帝」，或把「羽衣」寫成「雨衣」。

考評局強調，在生成式人工智能 盛行、資訊碎片化的時代，考生更應培養持續閱讀與分析的能力，以提升理解及組織思維。局方建議，學生應在平日訓練中加強閱讀深度與答題條理，避免因粗心或依賴工具而影響成績。