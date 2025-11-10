我的頻道

美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事

高市不收回台灣有事言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

香港商場直播15運會 帶旺人流、消費

香港新聞組／香港10日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港康文署在轄下18區指定體育館開設「15運會和殘特奧會活力觀賞站」外，多個商場亦同步直播賽事及9日晚的開幕式，其中觀塘apm商場更舉辦開幕式派對，安排啦啦隊表演、擊劍示範等活動，吸引大批市民觀看，帶動商場人流及消費。

文匯報報導，有市民未能購得心儀賽事的門票，認為到商場觀看賽事直播是不錯的選擇，且現場氣氛同樣熱烈，並認為全運會能提升民眾對體育的關注度。

9日近傍晚觀塘apm商場人頭湧湧，數十市民聚集在商場中庭的大熒幕前觀看賽事的直播，以及晚上的開幕式。香港暫已獲兩面金牌，在商場觀賽的市民李先生與林小姐表示對香港運動員表現感到自豪，原想購買手球賽事的門票，惟未能成功搶購，但認為透過直播觀賽亦是不錯選擇。

他們並認為全運會能提升民眾對體育的關注度，「代表自己地區的隊伍參賽，大家會有歸屬感，自然希望選手獲勝」，且能帶動商場人流及消費，「大家聚在這裡，順便解決餐飲需求。」

另一市民陳女士9日到商場用餐時，發現有直播及開幕式派對，故留下觀看，形容現場氣氛熱鬧，商場人流更多。由於年長不熟悉購票程序，故未購票入場，但會考慮到鄰近住所的商場觀賽。對於港隊單車運動員李思穎成功衛冕女子公路單車個人賽，她十分興奮及感到自豪。

